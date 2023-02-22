Массовые преступления в Буче. Правоохранители идентифицировали 91 россиянина, причастного к зверствам 22 февраля, 13:50 Дом в Буче во время оккупации рашистами (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra/)

Украине уже удалось идентифицировать 91 российского военного, причастного к преступлениям в Буче. Продолжается работа по привлечению их к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Facebook.

По словам генпрокурора Андрея Костина, во время оккупации российская армия совершила в Бучанском районе Киевской области более 9 тысяч военных преступлений, более 1 700 гражданских лиц погибли, из них около 700 — в Буче.

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Он также сообщил конгрессменам США во время посещения города о массовых захоронениях, обнаруженных после освобождения города от оккупантов.

«Мы обнаружили массовые захоронения с изуродованными телами мужчин, женщин, детей. Пытки, убийства, сексуальное насилие. Это и есть настоящее лицо «русского мира» и режима РФ, который основан на полном пренебрежении принципами прав человека и гуманитарного права», — отметил Костин.

Генпрокурор подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку в создании Международного трибунала для привлечения руководства РФ к ответственности.

«Сейчас идентифицирован 91 военный РФ, причастный к этим преступлениям. Продолжается работа по привлечению к ответственности всех причастных», — сообщил Андрей Костин.

После побега российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления русской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.