Украинская разведка обнародовала список военных РФ, причастных к преступлениям в Буче 4 апреля, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Многие погибшие мирные жители Бучи были с завязанными руками (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список российских военных, которые совершали ужасные преступления против мирных жителей в Буче Киевской области.

В ведомстве обнародовали списки 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии (воинская часть 51460).

«За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности», — добавили в ГУР.

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В списке представлены имена российских оккупантов, их паспортные данные и звания.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. После этого весь цивилизованный мир был увидел зверства российских военных на захваченных территориях Украины.

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Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили, по меньшей мере, 340 человек.





Президент Украины Владимир Зеленский после зверств РФ в Буче заявил о создании в Украине специального механизма правосудия для расследования и судебного разбирательства всех преступлений российских оккупантов.

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