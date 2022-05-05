Пытали мужчин на глазах у детей. Двум российским военным заочно сообщили о подозрении — Нацполиция
Оккупанты пытали мужчин на глазах у детей (Фото:Нацполиция)
Двоим военнослужащим страны-агрессора России, уроженцам Бурятии заочно сообщили о подозрении — они пытали и ограбили жителей Бучанского района.
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Об этом сообщает Нацполиция.
По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в селе Бузова, Бучанского района Киевской области, оккупанты жестоко обращались с мирным населением, среди которых женщины и дети.
В Нацполиции рассказали, что вместе с другими военнослужащими подозреваемые ворвались в частный дом, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей. Последним также угрожали применением оружия.
После издевательств и угроз завладели деньгами и ценными вещами, которые принадлежали потерпевшим.
На основании собранных улик правоохранители заочно сообщили двум военнослужащим армии страны-агрессора о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос о объявлении подозреваемых в международный розыск.
Санкция статьи предусматривает наказание – до 12 лет тюрьмы.
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