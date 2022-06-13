Убили выстрелами в голову. В Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение мирных жителей

13 июня, 16:36
Цей матеріал також доступний українською
В братской могиле обнаружили тела семи гражданских (Фото:Андрей Небитов/Facebook)

В братской могиле обнаружили тела семи гражданских (Фото:Андрей Небитов/Facebook)

В районе села Мироцкое Бучанского района Киевской области обнаружили массовое захоронение мирных жителей.

Об этом сообщил глава полиции региона Андрей Небитов в Facebook.

«Семь гражданских граждан россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. Это массовое захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружили сегодня на позициях солдат российской федерации рядом с селом Мироцкое, Бучанского района. У многих жертв были связаны руки и простреленные колени», — рассказал он.

Видео дня
Читайте также:
В Украине собраны тысячи доказательств военных преступлений РФ — прокурор Международного уголовного суда

По словам Небитова, специалисты уже начали работать над идентификацией погибших.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713485926647755&id=100039590617894

После побега российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны. Всего в Киевской области после освобождения от российских захватчиков эксгумировано более 1300 тел гражданских.

Читайте также:
Притворилась мертвой. В Киевской области 13-летняя девочка чудом спаслась, когда ее семью расстреляли оккупанты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные составили списки жителей города, которых они собирались убить.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Массовые захоронения Военные преступления РФ Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X