Мэр Бучи о зверствах российских оккупантов: Каждый пятый житель, который оставался в городе, был расстрелян 18 апреля, 13:23 Цей матеріал також доступний українською После ухода оккупантов в Буче обнаружили две братские могилы (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)

Каждый пятый житель Бучи, который оставался в городе во время оккупации, был расстрелян российскими войсками, заявил мэр Анатолий Федорук.

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В интервью журналисту Дмитрию Гордону он рассказал, что зверски были убиты 403 человека.

«403 200-х гражданских жителей были зверски убиты, фактически замучены в нашем городе российскими войсками. Ну, это сложно назвать войсками, это орда, это орки, по-другому нельзя их называть. Сегодня было множество и вчера, и позавчера международных экспертов, журналистов. И они уже после увиденного не называют „российские войска“, они называют ордой, орками. По-другому нельзя», — пояснил Федорук.

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По его словам, до войны в Буче проживало около 53 тысяч человек, а во время и после оккупации осталось 3000−3500 жителей.

«Каждый пятый житель, который оставался в городе, был расстрелян. Поэтому те, кто выжил, они просто благодарят Господа Бога за то, что так случилось», — добавил мэр Бучи.

Он также уточнил, то 80−85% жертв оккупантов погибли от пулевых ранений.

«Практически 80−85% - это пулевые ранения и убийства. Это не от взрыва снарядов, не осколки, это целенаправленно расстрелянные люди, мирные люди, гражданские люди в разных обстоятельствах», — резюмировал Федорук.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

12 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что от рук российских оккупантов погибли более 400 жителей Бучанской громады. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.





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