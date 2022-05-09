Преступления российской армии. В Киевской области на обочине дороги обнаружены тела трех мирных жителей — Офис генпрокурора

9 мая, 15:56
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Тела обнаружили на обочине дороги (Фото:Офис генпрокурора)

Тела обнаружили на обочине дороги (Фото:Офис генпрокурора)

В Киевской области на обочине дороги обнаружены захоронения трех мирных жителей.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В ведомстве заявили, что во время проведения следственных действий вблизи пгт Макаров на обочине автодороги обнаружены захоронения трех гражданских лиц.

Видео дня
https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/366530318843141

По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ выстрелами в голову убили троих мужчин.

https://www.youtube.com/watch?v=hQ139xDtKyU

Досудебное расследование продолжается.

При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ( ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Киевская область Офис генерального прокурора Война России против Украины

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