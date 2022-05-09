Преступления российской армии. В Киевской области на обочине дороги обнаружены тела трех мирных жителей — Офис генпрокурора 9 мая, 15:56 Цей матеріал також доступний українською Тела обнаружили на обочине дороги (Фото:Офис генпрокурора)

В Киевской области на обочине дороги обнаружены захоронения трех мирных жителей.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В ведомстве заявили, что во время проведения следственных действий вблизи пгт Макаров на обочине автодороги обнаружены захоронения трех гражданских лиц.

Видео дня

По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ выстрелами в голову убили троих мужчин.

Досудебное расследование продолжается.

При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ( ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.