Преступления российской армии. В Киевской области на обочине дороги обнаружены тела трех мирных жителей — Офис генпрокурора
Тела обнаружили на обочине дороги (Фото:Офис генпрокурора)
В Киевской области на обочине дороги обнаружены захоронения трех мирных жителей.
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Об этом сообщает Офис генпрокурора.
В ведомстве заявили, что во время проведения следственных действий вблизи пгт Макаров на обочине автодороги обнаружены захоронения трех гражданских лиц.
По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ выстрелами в голову убили троих мужчин.
Досудебное расследование продолжается.
При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ( ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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