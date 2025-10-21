Рада провалила голосование относительно звания Героя Украины для Фарион

Во вторник, 21 сентября, Верховная Рада провалила голосование об обращении к президенту о присвоении звания Героя Украины языковеду Ирине Фарион .

Об этом говорится в трансляции заседания Верховной Рады.

Группа депутатов, подававшая обращение, просила присвоить Фариону звание с присвоением ордена посмертно.

Во время голосования о предварительной поддержке решения проголосовали 199 народных депутатов.

А при голосовании о собственном направлении депутатского запроса к Владимиру Зеленскому количество голосов уменьшилось до 189.

Минимальное необходимое количество голосов для прохождения решения составляет 226.

28 февраля Львовская ОВА попросила президента Украины Владимира Зеленского предоставить языковеду Ирине Фарион звание Героя Украины посмертно.

Убийство Ирины Фарион — что известно

25 июля 2024 года в Днепре задержали Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве экс-нардепа от ВО Свобода, публицистки и языковеда Ирины Фарион, которая умерла во Львове после выстрела в нее 19 июля.

26 июля МВД Украины провело брифинг, на котором раскрыло детали организации и убийства Фарион. Правоохранители рассказали, что задержанному уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

26 июля Зинченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сам он своей вины не признает.

25 декабря 2024-го в Нацполиции сообщили, что Зинченко изменили квалификацию преступления и теперь ему инкриминируют умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости и незаконное обращение с оружием. Дело направили в суд, Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.