Оксана Скиталинская
Ешь как Будда. Чем полезен новый тренд здорового питания
Виталий Каценельсон
Кроличья нора Зеленского
Роман Бессмертный
Минский аэродром Зеленского
Владимир Фесенко
Зачем Кличко позвал Саакашвили в Удар
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Звание есть — чести нет: ветераны АТО протестуют против назначения друга Зеленского в СБУ

Сегодня, 14:28
Цей матеріал також доступний українською
Звание есть — чести нет: ветераны АТО протестуют против назначения друга Зеленского в СБУ - фото

Радио Свобода

Ветераны АТО устроили протест под зданием СБУ

В Киеве ветераны боевых действий на востоке Украины и семьи военных пикетировали здание СБУ в центре Киева.

Акцией под названием Звание есть — чести нет ветераны выразили протест против нарушения требований действующего законодательства в области присвоения воинских званий и «осквернение чести и достоинства настоящих офицеров», сообщает Радио Свобода.

«Мы считаем, что назначенный первым заместителем главы СБУ Иван Баканов, который является бывшим партнером нового президента Украины Владимира Зеленского, фактически возглавил СБУ, не имея на то достаточных знаний и опыта. Также непонятно, за какие заслуги Баканов получил воинское звание лейтенанта, это можно рассматривать как дискредитацию воинских званий, вследствие чего снизится уровень доверия украинцев к отечественным спецслужбам», — пояснил один из инициаторов акции Александр Погребиский.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. На данный момент он исполняет обязанности главы спецслужбы, так как Василий Грицак официально находится в отпуске.

По данным СМИ, Баканов получил звание лейтенанта, чтобы его можно было назначить на эту должность.

Иван Баканов — друг детства Владимира Зеленского, руководивший избирательным штабом кандидата и его партией Слуга народа.

Теги:   Иван Баканов СБУ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 13:25

img
CБУ задержала в Мариуполе агента ФСБ РФ
Политика

Сегодня, 16:37

img
Убийство Гандзюк: обвиняемым вынесли приговор
Политика

Сегодня, 22:44

img
Нардеп Барна покинул студию после вопроса об обиде журналистов — видео

ТОП 3

События

Вчера, 20:19

img
Российский сухогруз из-за шторма зашел в территориальные воды Украины — ВМС
12283
События

Вчера, 21:59

img
В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы
10991
События

Вчера, 11:46

img
«При чем тут вы?»: Ганапольский в сюжете о квартире для семьи погибшего шахтера нагрубил его жене — видео
9178