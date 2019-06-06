Звание есть — чести нет: ветераны АТО протестуют против назначения друга Зеленского в СБУ Сегодня, 14:28 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Ветераны АТО устроили протест под зданием СБУ Радио Свобода

В Киеве ветераны боевых действий на востоке Украины и семьи военных пикетировали здание СБУ в центре Киева.

Акцией под названием Звание есть — чести нет ветераны выразили протест против нарушения требований действующего законодательства в области присвоения воинских званий и «осквернение чести и достоинства настоящих офицеров», сообщает Радио Свобода.



«Мы считаем, что назначенный первым заместителем главы СБУ Иван Баканов, который является бывшим партнером нового президента Украины Владимира Зеленского, фактически возглавил СБУ, не имея на то достаточных знаний и опыта. Также непонятно, за какие заслуги Баканов получил воинское звание лейтенанта, это можно рассматривать как дискредитацию воинских званий, вследствие чего снизится уровень доверия украинцев к отечественным спецслужбам», — пояснил один из инициаторов акции Александр Погребиский.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. На данный момент он исполняет обязанности главы спецслужбы, так как Василий Грицак официально находится в отпуске.

По данным СМИ, Баканов получил звание лейтенанта, чтобы его можно было назначить на эту должность.

Иван Баканов — друг детства Владимира Зеленского, руководивший избирательным штабом кандидата и его партией Слуга народа.

