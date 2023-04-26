В боях за Украину погиб военный из Грузии

26 апреля, 18:45
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Зураб Одишвили (Фото:Lado Gamsakhurdia / Facebook)

Зураб Одишвили (Фото:Lado Gamsakhurdia / Facebook)

Гражданин Грузии Зураб Одишвили, который помогал защищать Украину от российского вторжения, погиб на фронте.

Об этом сообщил глава Объединенного кавказского легиона Ладо Гамасхурдиа в Facebook.

Гамасхурдиа выразил сочувствие родным погибшего и всей Грузии. При этом он не раскрыл обстоятельства смерти военного.

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Предварительно, с начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли уже 43 грузинских бойцов.

По информации Новости-Грузия, с начала апреля на войне в Украине погибли уже четверо бойцов из Грузии.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Грузия Российская агрессия Добровольцы Война России против Украины

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