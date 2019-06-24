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Аласания уволился с должности главы правления Общественного

Вчера, 21:05
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Аласания уволился с должности главы правления Общественного - фото

НВ

Зураб Аласания

Зураб Аласания заявил, что уволился с должности главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (UA: Общественное вещание).

Это решение принято на время вступления в силу решения суда об отмене досрочного прекращения контракта. К этому времени он будет занимать должность главного эксперта при правлении UA: Общественное вещание.

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«Сегодня я уволился. Это не значит, что мы "сдаем позиции". Это значит, что мы придерживаемся закона. То есть: решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отмененное судом решение наблюдательного совета является формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым», - заявил Аласания.

С 24 июня председателем правления Общественного вещателя назначен Николай Чернотицкий, который отвечал за филиалы Общественного.

Напомним, что 19 июня суд отменил решение об увольнении Зураба Аласания с должности председателя правления НОТУ.

Теги:   Зураб Аласания

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