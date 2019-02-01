Зураб Аласания даст большое интервью Радио НВ сегодня в 18:00
Зураб Аласания, 31 января уволенный с должности главы Общественного телевидения, даст большое интервью Радио НВ сегодня в 18:00.
31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.
Аласания заявил, что не знает, какие причины стали поводом для его увольнения.
“В повестке дня вопроса не было. По представлению “с голоса” Козака и поправкой Паныча - поставили на голосование, сделали голосование “закрытым и тайным” и проголосовали”, - отметил он.
Бывший глава НОТУ подчеркнул, что попытки его увольнения предпринимались уже давно.
Зураб Аласания был избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года.
Контракт с ним был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.
НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожья и ряда других телерадиокомпаний.