Ответ Украины за погибших в Умани. США передают новую партию ракет Zuni: что это за оружие и как их использует украинская авиация

31 мая, 09:58
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NV Премиум
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Неуправляемая авационная ракета Zuni (Фото:Wikimedia)

Неуправляемая авационная ракета Zuni (Фото:Wikimedia)

В среду, 31 мая, США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. Среди прочего, в него войдут авиационные ракеты Zuni.

Ранее США уже объявляли о предоставлении таких ракет Украине: в частности они входили в рекордный пакет помощи ВСУ на 3 млрд долларов, о котором США объявили 6 января 2023 года. В него должны были войти 4 тыс. авиационных ракет Zuni.

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NV напоминает, что это за оружие.

Zuni — это американская неуправляемая авиационная ракета класса «воздух — земля». Свое название она получила от имени индейского племени зуни, обитавшего на территории современного штата Нью-Мексико.

На вооружение армии США такие ракеты приняли в конце 1950-х годов, ими вооружали палубные истребители F-89, F-4, а также все типы штурмовиков.

Ракета изначально предназначалась для поражения малоразмерных наземных и надводных целей (танки, малые корабли, артиллерийские батареи).

Редактор: Инна Семенова

Теги:   США Авиация Вооружение Поставки оружия Украина-США Инфографика NV ракеты Zuni

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