Воздушные силы используют американские ракеты Zuni. Олещук показал фото с «посланиями» для россиян 1 мая, 14:51 По словам OSINT-аналитиков, на фото ракеты Zuni (Фото:Николай Олещук/Telegram)

После ночной атаки РФ 1 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал фото ракет с «посланием» для российских оккупантов.

На изображении — снаряженные ими украинские Су-25, на ракетах видно надписи: «За детей в Умани, за уманчан», «Русня, за ваши преступления гореть вам в аду».

Как сообщают OSINT-аналитики, на фото ракеты «воздух-земля» Zuni. В начале января США объявили об очередном пакете военной помощи Украине, в который, в частности, должны были войти 4000 таких ракет.

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Фото: Николай Олещук/Telegram

Zuni — это неуправляемая авиационная ракета класса «воздух — земля», которая первоначально разрабатывалась для поражения воздушных целей. Производитель этих ракет — американская госкомпания NAWS, Hunter-Douglas. Дальность поражения — 8 километров.

Инфографика: NV

В ночь на понедельник, 1 мая, Россия нанесла по Украине второй за три дня массированный удар. Силы ПВО уничтожили 15 из 18 крылатых ракет. В Днепропетровской области в результате ракетного удара более 30 пострадавших, в том числе пять детей.

