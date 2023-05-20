В 20 км от границы с Украиной. «Зубы дракона» под белорусским Гомелем попали на видео — Беларуски Гаюн 20 мая, 23:09 «Зубы дракона» на границе Беларуси с Украиной (Фото:Беларуски Гаюн/Телеграм)

Несколько дней назад в сети появилась информация об установлении "зубов дракона" в 20 км от границы с Украиной. Белорусы сняли на видео линию противотанковых укреплений.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларуски Гаюн в Telegram.

18 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «фейком» контрнаступление украинских войск, но все же решил построить фортификационные сооружения возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной.

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«Линия Хренина» уже располагается по обе стороны трассы М8/Е95 в районе села Калинина", — комментируют видео в мониторинговой группе.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что на территории Беларуси остаются около 2800 военнослужащих РФ.