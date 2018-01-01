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"Зубами вас вырвем оттуда". Отец захваченного РФ украинского моряка обратился к сыну

Сегодня, 16:09
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Отец Василия Сороки заверил, что Украина своих моряков не бросит

Скриншот с видео Голоса Америки

Отец Василия Сороки, захваченного Россией вместе с другими украинскими моряками в районе Керченского пролива во время следования в порт Мариуполя, обратился к своему сыну.

Соответствующее видео опубликовал Голос Америки.

"Мы гордимся твоим поступком. Мы желаем тебе мужества, выдержки – выдержать все то, что упало на твои плечи. И поверь мне, что ни я, ни президент, ни Украина ни тебя, ни других наших героев не бросим. Мы сделаем все. Мы зубами вас вырвем оттуда, и вы будете дома", - пообещал отец моряка.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Керченский пролив Украинские моряки Российская агрессия

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