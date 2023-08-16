ВСУ освободили Урожайное Донецкой области — Минобороны 16 августа, 08:10 Военные ВСУ (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов село Урожайное Донецкой области.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в среду, 16 августа.

«Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются», — сообщила она.

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Фото: DeepState

Урожайное — поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области. Несколько дней назад российские «военкоры» заявляли, что армия РФ отступила оттуда. Также это зафиксировано на карте DeepState, однако от украинского командования официального подтверждения не было.



Вскоре Маляр подтвердила успехи Сил обороны в поселке. Утром 16 августа Генштаб ВСУ писал, что россияне под Урожайным безуспешно пытались восстановить утраченное положение.

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