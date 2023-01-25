ВСУ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник Орлан — Воздушные силы 25 января, 14:08 Советский штурмовик Су-25 (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Украинские силы в среду, 25 января, ликвидировали штурмовик Су-25 и беспилотник российских оккупантов Орлан.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram.

«25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10», — говорится в сообщении.

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В целом, по данным Генштаба, с начала российского полномасштабного вторжения войска РФ потеряли в Украине более 20 тысяч единиц техники, среди которых 290 самолетов и 281 вертолет.