Взрыв на нефтебазе Атлас 28 августа 2024 года (Фото: Кадр из видео/Astra/Telegram)

В ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение по нефтебазе Комбинат Атлас в Ростовской области РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, участвующих в вооруженной агрессии против Украины на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Реклама

«Подтверждено достижение наших средств поражения района цели. Зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются», — говорится в сообщении Генштаба.



28 августа 2024 года источники NV сообщили, что военные ГУР и Сил специальных операций поразили украинскими дронами нефтебазу Атлас в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ.



Источник уточнил, что комбинат Атлас Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для войск страны-агрессора, поэтому объект является важной частью российского ВПК.

Кроме этого, дроны ГУР МО атаковали комбинат и 3 августа.