ВСУ освободили Ровнополь в Донецкой области — Минобороны

26 июня, 13:19
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Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Силы обороны Украины взяли под контроль село Ровнополь Великоновоселовского района в Донецкой области, которое было оккупировано россиянами.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в понедельник, 26 июня,

«Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше», — написала она в Telegram.

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Фото: Deep State

Это девятый населенный пункт, об освобождении которого Минобороны сообщило после начала наступления украинских военных. Остальные это:

  • Новодаровка,
  • Леводное,
  • Сторожевое,
  • Макаровка,
  • Благодатное,
  • Лобковое,
  • Нескучное,
  • Пятихатки

Контрнаступление ВСУ — что известно

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За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км.

24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.

Командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий сообщил, что Силы обороны полностью зачистили от оккупантов плацдарм на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс.

Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Минобороны Украины Донецкая область Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр

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