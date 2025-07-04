ВСУ второй раз за неделю ударили по командному пункту 8-й армии РФ в Донецкой области

Силы обороны Украины второй раз за неделю 3 июля нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии ВС РФ, сообщили в Генштабе в пятницу, 4 июля.

Кроме того, ВСУ поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России на временно оккупированной территории Донецкой области, добавили в Генштабе.

Потери противника уточняются.

«Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе. Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и дорого будут стоить врагу», — говорится в сообщении.

30 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ поразили пункт управления 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Там отметили, что это поражение существенно усложняет для россиян процесс планирования и ведения операций в направлениях Покровска и Торецка.

В тот же день российский Telegram-канал Shot сообщал, что вечером 30 июня в оккупированном Донецке прогремели взрывы. По словам местных жителей, было несколько пожаров в разных районах города. Атака могла осуществляться крылатыми ракетами Storm Shadow, а также ударными беспилотниками.

Это подтвердил украинский OSINT-проект Dnipro.

«В Донецке несколько крылатых ракет Storm Shadow поразили объект оккупантов», — говорилось в сообщении.

Там также отмечалось, что в зоне поражения оказалось здание, которое ранее принадлежало донецкому государственному институту цветных металлов.

Украинский канал Supernova сообщил, что там находился штаб 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.