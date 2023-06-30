ВСУ подтвердили удар по аэродрому возле Бердянска: попали в штаб и склад россиян 30 июня, 12:00 В Бердянске утром слышали не менее десяти взрывов (Фото:Бердянск сегодня)

Вооруженные силы Украины подтвердили удар военных по аэродрому в пригороде оккупированного Бердянска Запорожской области в пятницу, 30 июня.

Об этом военные сообщили в Facebook.

«Поражены штаб и склад ГСМ [горюче-смазочных материалов] оккупантов», — заявили в ВСУ.

Утром 30 июня местные Telegram-каналы сообщили о как минимум десяти взрывах в оккупированном Бердянске. По словам жителей, было громко в районе аэропорта.

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По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Накануне в Минобороны заявили, что на последнем ВСУ продвинулись на 1,3 км.

