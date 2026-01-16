Генштаб уточнил масштабы повреждений на заводе по производству БпЛА в Таганроге

ВСУ поразили склад боеприпасов оккупантов в Запорожье и предприятие Атлант Аэро (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

ВСУ поразили склад боеприпасов оккупантов на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 16 января. Также уточнены масштабы повреждений на заводе по производству БпЛА в Таганроге.

Речь идет о поражении склада боеприпасов 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ в Приморске на ВОТ Запорожской области, где было зафиксировано попадание. Масштабы ущерба пока уточняются.

Реклама

Также в Генштабе подтвердили, что в результате удара по Атлант Аэро в Таганроге были повреждены цех конечной сборки БпЛА, два производственных цеха и административное здание.

13 января Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны поразили украинскими ракетами предприятие по производству БПЛА Атлант Аэро в Ростовской области РФ.

Завод осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа Молния, а также комплектующих к БпЛА Орион.

СБУ сообщала, что атаку осуществили Центр спецопераций Альфа СБУ вместе с подразделениями группировки сил и средств ВМС ВСУ.