В Константиновке находятся около 140 оккупантов (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр, фото сделано 12 ноября 2025)

В городе Константиновка Донецкой области находятся до 145 российских оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что Константиновское направление остается одним из самых горячих на всей линии фронта.

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«Константиновское направление остается одним из самых горячих по всей протяженности линии фронта. В среднем ежесуточно противник совершает здесь до 20 атак, не прекращает попыток инфильтрироваться вглубь города», — рассказал он.

Подразделения сил обороны продолжают контрдиверсионные мероприятия в городе. По словам Сырского, для выявления и уничтожения российской пехоты и огневых позиций украинские военные проводят поисково-ударные действия, массированно применяют FPV-дроны, сбросы с БПЛА.

За сутки, 18 июля, потери россиян в городе составляли 21 человека убитыми, шесть человек — ранеными. Было поражено шесть укрытий.

«Перед украинскими защитниками стоит задача защиты Константиновки и максимального поражения окупантов, и мы ее выполняем», — заявил Сырский.

18 июля военнослужащие Сил обороны провели зачистку центральной части Константиновки Донецкой области. Над одним из зданий города установили государственный флаг Украины.

Заявление России о захвате Константиновки и реакция Зеленского

3 июля российский диктатор Владимир Путин заявил о захвате Константиновки, «освобождении» Луганской области и «значительном продвижении» оккупантов в Донецкой области.

ISW опроверг эти утверждения и сообщил, что российское присутствие в Константиновке ограничивается небольшими группами диверсантов, рассредоточенными среди украинских позиций.

4 июля Генеральный штаб ВСУ и группировка войск Восток также опровергли заявления Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал слова о захвате Константиновки ложью.

«Если Константиновка сейчас под контролем России, то, вероятно, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но все же линию фронта он не пересечет: правда сильно отличается от слов Путина», — написал Зеленский в соцсетях.