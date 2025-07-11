Летнее наступление России достигло кульминации: каковы неудачи и успехи ВСУ — BBC Украина 11 июля, 06:18 Украинский военный из 25-й десантно-штурмовой бригады наблюдает за работой реактивной системы «Град» возле Покровска. Этот участок фронта остается самым горячим уже почти год (Фото: Reuters)

Большое летнее наступление России, начавшееся в конце весны, достигло своей кульминации. Оно продолжается сразу на нескольких направлениях и если главное из них — Сумское — затормозилось, то на других участках фронта российская армия все еще пытается достичь тактических успехов, пишет Олег Черныш для ВВС Украина, Киев.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

Фактично почавшись наприкінці квітня, наступ РФ вийшов на пік у червні, коли, за підрахунками аналітичного проєкту DeepState, росіянами вдалося окупувати 556 кв. км української території. Це найбільший показник за минулі сім місяців.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснює це тим, що на пріоритетних напрямках росіяни змогли створити значну концентрацію військ та перевагу в силах і засобах.

«Противник послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного в агресивній війні проти нашої країни, нарощує виробництво ракет і дронів», — заявив він 8 липня.

Кількість боєзіткнень, яку щоденно публікує генштаб Збройних сил України, вказує на те, що наприкінці червня — початку липня був певний спад активності. Однак ближче до середини липня цей показник знову почав рости і зараз тримається на позначці близько 180 боєзіткнень на добу.

Лідерами за цим показником залишається Покровський і Новопавлівський напрямки, але також суттєво загострилась ситуація на Харківщині і в Запорізькій області.

Водночас українським військам вдалося зупинити просування противника на Сумщині і навіть контратакувати на цьому напрямку.

Контратаки на Сумщині

Про зупинку наступу росіян на Сумщині, чи то пак на Північнослобожанському напрямку, повідомив ще наприкінці червня головнокомандувач Сирський. За його словами, лінія бойового зіткнення на цьому напрямку стабілізована українськими бійцями.

Військовий аналітик групи «Інформаційний спротив», полковник запасу Костянтин Машовець вказує, що підрозділи Сил оборони не лише зупинили противника, але й проводять контратаки на цьому напрямку. Вони загрожують оточенням військам РФ.

За його словами, на окремих ділянках російського плацдарму українські підрозділи змогли вклинитись майже на 3,5 км. Зокрема це сталося між прикордонними селами Кіндратівка та Костянтинівка (вклинення не менше ніж на 2,5 км) та на схід від Олексіївки (вклинення на 3,2 — 3,4 км).

Артилерійський розрахунок 117 бригади ТрО веде вогонь по російських військових, які намагаються наступати на Сумщині. Тут бійцям ЗСУ вдалося зупинити противника і навіть вибити з декількох позицій / Фото: Getty Images

«Таким чином, передові підрозділи противника, які продовжують утримувати Кіндратівку та Олексіївку, опинилися у досить вразливому становищі. ЗСУ обійшли їх фланги досить глибоко (природно, в тактичному сенсі) і якщо вони продовжать своє просування (відстань між обома вклиненнями ЗСУ становить не більше 5,5 км), то очевидно зможуть їх оточити, якщо ці ворожі підрозділи вчасно не відступлять у північно-східному напрямку», — резюмує оглядач.

Машовець наголошує на тому, що армія РФ намагається блокувати вклинення ЗСУ, проводячи наполегливі атаки на флангах. Крім того, росіяни продовжують наступальні дії з метою захоплення містечка Юнаківка та території лісового масиву біля хутора Садки східніше.

Для «розтягнення» і «відволікання» російських військ українські військові ведуть бойові дії на території Курської області в районі міста Тьоткіно. Вибити їх з цієї території армії РФ поки що не вдалося.

Бої на Донеччині

В Донецькій області, яка залишається головною ціллю Кремля, російській армії все ще вдається просуватися на декількох напрямках, але українські підрозділи змогли загальмувати противника на найгарячіших ділянках.

Найперше йдеться про Лиман, Сіверськ, Торецьк, Костянтинівку і Покровськ. Найнебезпечніша ситуація станом на липень складається саме біля двох останніх міст.

Костянтинівка перебуває під щоденними повітряними атаками росіян, які намагаються наблизитись до неї одночасно з трьох напрямків. Зі сходу вони тиснуть на околицях Часового Яру, на півдні - з боку Торецьку, на південному заході йдуть важкі бої в селах Яблунівка та Олександро-Калинове.

Схожа ситуація в агломерації міст Покровськ-Мирноград. Вона також фактично перебуває в напівоточенні. Наразившись на запеклий опір українців південніше і західніше цих міст, російська армія знайшла шпарину на північно-східному фланзі. Тут їй вдалося прорватися північніше траси Покровськ-Костянтинівка.

Цей напрямок головком Сирський наприкінці червня вперше назвав Добропільським. Добропілля — це містечко за 20 км на північ від Покровська, яке грає надзвичайно важливу роль для забезпечення усього гарнізону Сил оборони в цьому районі.

Станом на 9 липня російські війська наблизились на відстань 10 км до цієї дороги. Вони продовжують намагатися розширити своє вклинення тут і загалом північніше траси Покровськ-Костянтинівка.

Боєць 58-ї моторизованої бригади ЗСУ на позиції в Донецькій області. Цей регіон залишається головною ціллю літнього наступу РФ / Фото: Reuters

«Звідси ворог намагається контролювати логістику до населених пунктів Мирноград та Покровськ, він хоче закрити логістику, щоб ми не підвозили боєприпаси, нам було тяжко евакуйовувати поранених. Ворог завдає ударів дронами по медичних автомобілях, якщо ми використовуємо роботизовані комплекси для евакуації поранених, то ворог б'є по поранених», — заявив 5 липня в ефірі телемарафону командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Віталій Литвин.

Південніше на Донеччині наступ РФ є більш успішним. Тут росіянам вдалося майже повністю витіснити ЗСУ за адмінкордон Донецької області на Дніпропетровщину. Більше того, їм вдалося зайти на територію сусідньої області і навіть оголосити про захоплення населеного пункту. Йдеться про невелике село Дачне на північному березі річки Вовча, що розділяє дві області.

Але українське командування так і не визнало окупації цього населеного пункту. Ба більше, пресслужба 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ виклала 6 липня відео, на якому показано, як два українські бійці встановлюють прапор підрозділу на будівлі в Дачному.

«Ми вивісили прапор нашої бригади в Дачному! Цей прапор — це символ повного та беззаперечного контролю Сил оборони України над цим населеним пунктом!», — йдеться в описі до відео.

Щоправда, аналітики, зокрема з американського «Інститут вивчення війни» (ISW), геолокували ці події як такі, що відбуваються на північній околиці Дачного. Тобто українські підрозділи відновили контроль лише над частиною населеного пункту.

На онлайн-мапі DeepState південно-східна частина села також показана як «сіра зона», тобто стійкого контролю над нею не має жодні зі сторін.

Джерела ВВС Україна в ЗСУ кажуть, що росіяни досі перебувають в східній частині Дачного і намагаються там закріпитись.

Прорив кордону на Харківщині

На фоні запеклих зустрічних боїв в Донецькій і Сумській областях росіянам вдалося завдати несподіваних атак і досягти тактичних успіхів на інших ділянках фронту.

Зокрема, 3 липня міністерство оборони РФ повідомило про захоплення села Мілове на кордоні з Харківською областю. Цей населений пункт ще з минулого року перебував під регулярними авіа-та артилерійськими обстрілами. На початку липня росіянам вдалося прорвати кордон, захопити його і заглибитись на українську територію до 4,5 км.

На картах генштабу ЗСУ, опублікованих 4 липня, це село також позначене як окупована територія.

Український OSINT-проєкт DeepState пояснює, що російська армія змогла зайняти Мілове «наскоком, після відносно нетривалих штурмових дій». Крім самого села росіяни захопили численні лісосмуги західніше та південніше від нього.

За словами аналітиків, на цій ділянці фронту в українського командування не вистачає резервів, а військо РФ повільно, але нарощує свої сили.

Після захоплення Мілового росіяни, на думку DeepState, будуть рухатися на схід, намагаючись з'єднатись зі своїм плацдармом на ріці Оскіл біля сіл Строївка та Кам’янка.

Інше бачення розвитку ситуації у військового оглядача Костянтина Машовця. Він вважає, що вектор наступу РФ буде в південно-західному напрямку до міста Великий Бурлук, що за 22 км від Мілового.

Він вказує, що саме в цьому напрямку паралельно розгортаються атаки росіян на північ від міста Дворічна. Південніше по річці Оскіл росіяни намагаються вийти в тил українського угруповання, що захищає Куп’янськ.

Машовець називає ситуацію, яка склалася тут, «кризою оборони ЗСУ», яку намагається використати російське командування.

Джерела ВВС також повідомляють про «важку ситуацію» на Харківщині, зокрема біля Куп’янська і у прикордонній смузі.

Наприкінці червня президент Зеленський говорив ЗМІ про намір РФ наростити свої наступальні зусилля на Харківщині і Сумщині. За його словами, Кремль хоче досягти прогресу тут, щоб показати нібито «успіх» на фронті.

Активізація на Запоріжжі

Ще одна криза оборони може розвивається в Запорізькій області. Тут росіяни вже тривалий час пробують пробити українську оборону біля міст Оріхів та Гуляйполе. Що стосується останнього, то наразі східніше від населеного пункту йдуть важкі бої в селі Малинівка.

Наступ в цьому районі армія РФ почала ще на початку червня, але стикнулася з опором Сил оборони і наразі не змогла повністю захопити це село.

Натомість 8 липня російські провоєнні телеграм-канали відрапортували про захоплення іншого важливого рубежу оборони — містечка Кам’янське, що лежить на березі колишнього Каховського водосховища на захід від Оріхова.

Це важливий вузол оборони, за який тривалий час йшли бойові дії. Кам’янське має доволі зручний для оборони рельєф — висоти і водні перешкоди у вигляді річки Янчекрак та спустошеного берега водосховища.

В українському командуванні підтвердили ВВС, що бійці ЗСУ «відійшли з деяких позицій» в Кам’янському, але заперечують інформацію про повне захоплення населеного пункту.

«Ворог знищив всі позиції, всі будівлі, які в цьому населеному пункті є, і Силам оборони довелось відійти з цих позицій вглиб оборони. Але говорити, що противник повністю окупував цей населений пункт, я б не поспішав, тому що на декількох вулицях ще є наші позиції, наші солдати», — пояснив ВВС Україна речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Українські військові тренуються на полігоні в Запорізькій області. Саме в цей регіон РФ перекинула додаткові сили і почала атаки на декількох напрямках / Фото: EPA

За його словами, російській бійці, які просунулися в Кам’янському, станом на 8 липня не можуть закріпитись на позиціях, по них ведуть вогонь українські військові.

У чому небезпека російського контролю над Кам’янським? Якщо армія РФ зможе створити тут стійкий плацдарм, то її далекобійна артилерія сягатиме південних і східних околиць обласного центру — Запоріжжя.

«Також це дозволить тримати під вогняним контролем шляхи, які йдуть від Запоріжжя на схід», — каже Волошин.

Водночас представник командування каже, що про повномасштабний наступ РФ на Запоріжжя наразі не йдеться. Росіяни атакують українські позиції з повітря, але не застосовують важку бронетехніку, використовуючи малі штурмові групи піхоти.

За словами речника, зараз армія Росії проводить перегрупування сил і засобів на Запорізькому напрямку, щоб збільшити кількість штурмових підрозділів біля лінії зіткнення.