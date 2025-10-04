Силы обороны стабилизировали ситуацию в Ямполе Донецкой области и уничтожают российских диверсантов, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, на Лиманском направлении ситуация в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована.

«Подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника», — добавил Сырский.

Он отметил, что на Добропольском направлении продолжается поражение мест накопления и логистики врага.

Инфографика: Александр Сырский

28 сентября украинские военнослужащие из 11-го Армейского корпуса Вооруженных Сил Украины опровергли информацию оккупантов об их продвижении в Ямполе Донецкой области.

Военные заявили, что на самом деле Ямполь находится под контролем Сил обороны, а все диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются попасть в поселок, уничтожаются.

15 сентября сообщалось, что российские оккупанты, переодевшись в гражданскую одежду, что является нарушением международного права, просочились в Ямполь Донецкой области. Подразделения 11-го Армейского корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, в результате чего враг был обнаружен, заблокирован и обезврежен.

До этого DeepState сообщал, что ситуация в районе Ямполя остается напряженной. По их данным, присутствие оккупантов неоднократно фиксировали в этом районе, они нашли пути для продвижения к поселку.