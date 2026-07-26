В соцсетях распространили заявление от имени Драпатого об «аудите в ВСУ», Генштаб заявил, что это не его аккаунт

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что главнокомандующему Михаилу Драпатому не принадлежит страница в X, где перед этим появилась публикация от его имени о якобы "начале аудита в ВСУ".

В сообщении Генштаба ВСУ в Telegram сказано, что у Михаила Драпатого есть только такие официальные страницы в соцсетях:

Генштаб призвал украинцев использовать только проверенные источники информации.

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Официальная страница Драпатого в X называется Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine.

Ранее на странице в X от имени Михаила Драпатого, которая была создана в июле 2026 года, появилось сообщение о «начале аудита в ВСУ». В сообщении утверждалось, что «неприкасаемых не будет» и все причастные к возможным нарушениям понесут ответственность. Бывший советник министра обороны, блогер и волонтер Сергей Стерненко написал, что распространенное заявление — фейк.

Страница, которую в Генштабе назвали фейковой, ведется с 22 июля, там публикуются заявления от имени Драпатого и фрагменты его архивных интервью.

24 июля исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара представил новых главнокомандующего и начальника Генерального штаба — Михаила Драпатого и Игоря Скибюка.

Драпатый назвал своими приоритетами наращивание возможностей украинской ПВО, развитие и масштабирование беспилотной составляющей, повышение летальности поражения противника, устранение лишней бюрократии, а в работе с личным составом — «акцент на компетентности и человечности».

23 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал главные задачи для нового главнокомандующего ВСУ и исполняющего обязанности главы Минобороны. По словам Зеленского, такими задачами должны стать закрытие неба, решение вопросов с ТЦК и нормализация процесса мобилизации.

21 июля президент Зеленский объявил об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении вместо него Михаила Драпатого (ранее — командующего Объединенными силами ВСУ).

22 июля Зеленский подписал указы об увольнении Сырского и назначении Драпатого, и новый главнокомандующий вступил в должность. В тот же день Владимир Зеленский объявил, что новым начальником Генштаба ВСУ станет бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками Игорь Скибюк.