ВСУ об отходе из Соледара: Основная задача выполнена 25 января, 13:34 Украинский военный у Соледара (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара, их основная задача выполнена, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара, закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны», — сказал он в комментарии Суспільному.

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По его словам, ВСУ выполнили основную задачу: не дали системно прорваться врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство.

Череватый добавил, что ВСУ истощили российские силы на этом направлении.

«Однако линия фронта была выровнена: ни окружения, ни взятия в плен (наших войск) не было. Мы не можем себе позволить такую роскошь, какую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убийство. Пытаемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага», — сказал представитель Генштаба ВСУ.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, там продолжаличь ожесточенные бои.

По данным Минобороны Украины, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.

18 января в Минобороны Великобритании сообщили, что украинские защитники якобы могли отступить из Соледара 16 января и занять новые оборонительные позиции к западу от города.

Официально об отходе украинских сил из Соледара Череватый заявил 25 января.