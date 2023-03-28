Спецназовцы СБУ уничтожили российский ЗРК Тор, ударив дроном-камикадзе — видео 28 марта, 12:56 Украинский дрон-камикадзе уничтожил редкий российский ЗРК Тор (Фото:Скриншот видео СБУ/YouTube)

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российский ЗРК ТОР-М2 с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задачей этих комплексов является поражение воздушных целей на расстоянии до 12 км и на высоте 10 км, однако ударный беспилотник беспрепятственно попал в цель.

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В ведомстве уточнили, что это уже четвертый уничтоженный ЗРК данного типа за март.

Еще одной мишенью стал российский Град, который после попадания дрона превратился в металлолом.

Первая серийная партия зенитного ракетного комплекса Тор-М2ДТ поступила на вооружение России только в 2018 году. В июле 2019 года состоялись первые стрельбы ЗРК в Арктике на архипелаге Новая Земля.

Согласно государственному оборонному заказу, предприятие-производитель поставило министерству обороны России дивизион этих боевых машин.

Комплекс представляет собой модификацию ЗРК Тор-М2 на шасси двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 Витязь.

Он должен служить для прикрытия от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

В его состав входят 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тысяч метров.

Модернизированная станция обнаружения целей якобы способна обнаруживать летательные аппараты, созданные с помощью технологии «стэлс».