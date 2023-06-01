С-300 и С-400. Как Россия превратила зенитные ракеты в оружие террора и можно ли их сбивать 1 июня, 18:04 Последствия попадания ракеты комплекса С-300 в харьковский вуз, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Для ударов по населенным пунктам недалеко от линии фронта страна-агрессор с лета 2022 года использует не предназначенное для этого оружие, а именно ракеты зенитных комплексов С-300/400. Рассказываем, почему россияне вынуждены расходовать этот боезапас по наземным целям, много ли таких ракет на вооружении и какие у них «слабые места».



Земля-воздух? Нет, земля-земля!

Советские зенитные ракетные системы С-300 и С-400 предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов-разведчиков, дронов и тому подобное. То есть, это универсальное оружие ПВО — для обороны важных объектов или для прикрытия сухопутных войск.

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Разница между комплексами С-300 и С-400 — в радиусе действия, вторые более современные, теоретически способны поражать цели на расстоянии 400 км и на большей высоте.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину — первая в истории война, где зенитные ракеты массово применяются для ударов по целям на земле.

Для этого россияне их модифицировали. Вместо полуактивной головки самонаведения, необходимой для поражения воздушной цели, туда монтируют спутниковый приемник — так ракета становится управляемой и летит по координатам.

Траектория баллистическая, снаряд падает на цель с огромной скоростью, от пуска до попадания проходят считанные минуты, поэтому до последнего времени противовоздушная оборона Украины не могла их сбивать.

Какие города больше всего пострадали

Первая подтвержденная массированная атака переработанными ракетами С-300 зафиксирована в июле 2022 года в Николаевской области. «Орки переделывают С-300, их много, они ставят на них GPS, чтобы стрелять по земле, из-за этого они не точные. И они по 12 ракет стреляют. Также взялись за села, в частности Березнеговатое. Ангары разбивают, поэтому будьте осторожны», — сообщил 8 июля начальник ОВА Виталий Ким.

В том же месяце рашисты начали регулярные пуски 5В55Р и 5В55К (ракеты комплексов С-300) по Харькову. «Прилетало» почти каждый вечер из-под Белгорода; в связи с незначительным расстоянием от места пуска воздушная тревога срабатывала уже после первых взрывов.

Обломки ракеты, упавшей в Чугуеве, 15 августа 2022 года / Фото: Прокуратура Харьковской области

Основные разрушения, причиненные С-300 в Харькове:

общежития в Салтовском районе;

дворец культуры Железнодорожник;

дворец спорта Локомотив;

жилые дома в Киевском районе;

здание университета городского хозяйства.



Враг также терроризировал Запорожскую область. Именно из С-300 30 сентября 2022 года была обстреляна колонна гражданских машин, которые ожидали пересечения линии фронта для проезда на оккупированную территорию, погибли 32 человека. Такой снаряд попал и в роддом в Вольнянске, жертвой стал младенец.

Разрушенный корпус роддома в Вольнянске Запорожской области, 23 ноября 2022 года / Фото: Суспільне Запоріжжя

После освобождения Херсона С-300 стали попадать в дома и в этом областном центре, страдают также подконтрольные украинскому правительству города Донецкой области.

Беспомощность или злой умысел

В первые месяцы вторжения РФ атаковала украинские города преимущественно Искандерами и Калибрами. Использование С-300 и С-400 для ударов по наземным целям свидетельствует о дефиците баллистических ракет, утверждал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По данным украинской разведки, в начале 2023 года у России было на хранении около 7 тысяч ракет для С-300, но из этого количества значительная часть уже использована.

«Надо понимать, в каком состоянии эти ракеты, готовы ли они к применению. Как они хранились, не отсырели ли. Поэтому нельзя точно сказать, сколько у них есть боеспособных, потому что, как уже неоднократно видели при применении С-300, их находили на территории России. Они не долетали», — пояснил Игнат, добавив, что РФ может изготавливать новые ракеты для С-300 и С-400.

Но военный эксперт и исследователь военной истории, известный в Сети как ChrisO, считает, что использование советских ракет С-300 не является свидетельством беспомощности агрессора. Он напомнил, что еще в 2011 году вооруженные силы Беларуси отрабатывали поражение модифицированными С-300 «важных наземных целей на территории потенциального противника», а в 2017-м аналогичные учения прошли и в РФ.

Хотя дальность таких наземных атак незначительна, а 144-килограммовая боеголовка — это далеко не Калибр или Искандер, дело не в «отчаянии» России, писал ChrisO. «Она располагает большим запасом этих ракет, возможно, десятками тысяч, и она использует все имеющиеся возможности, чтобы выиграть войну в Украине. Если у нее много расходных ракет, почему бы их не применить? Учитывая неточность и небольшую боеголовку, я не думаю, что ракеты С-300 могут быть очень полезны как оружие наземного нападения. Скорее всего, их используют просто из-за доступности и как оружие террора, нежели для достижения чисто военных целей», — отметил он.

Издание Defence Express отмечало, что зенитные ракеты в принципе не предназначены для поражения определенного объекта на земле. «Точную дальность пуска определить невозможно, существуют различные оценки, от 60−80 км до 120 км, но ни одна из них не является официальной, потому что такой режим использования зенитных ракет не просто внештатный — он не предусмотрен разработчиками. Такое использование зенитных ракет даже в СССР считали неэффективным, из-за высокой стоимости ракеты для С-300 и малой точности», — говорилось в материале за 9 июля.

Как с этим бороться

Ракетами С-300 РФ до сих пор атакует Харьков, Запорожье и Днепр. При этом мониторинговые группы замечают, что не каждый пуск является результативным. «Ракеты остались в БНР», — нередко иронично пишут в харьковских пабликах. Конструкция снаряда предусматривает его самоликвидацию, если что-то в полете пошло не так.

До последнего времени главным способом противодействия внезапным атакам считалось уничтожение пусковых установок С-300. Украинская армия имеет несколько успешных кейсов — подрывали как пусковые, так и радиолокаторы комплексов. Впрочем, наносить такие удары по Белгородской области труднее, к тому же зенитная система является мобильной — она сворачивается после пусков.

Однако прибытие в Украину современных западных комплексов Patriot и SAMP/T позволяет сбивать ракеты 5В55Р и 5В55К.

В игру вступает С-400. Или не вступает?

14 января 2023 года киевляне проснулись от громких взрывов, при этом воздушную тревогу не объявляли. Был поражен объект инфраструктуры.

Генеральный штаб заявил, что столицу атаковали 10 ракетами, выпущенными из зенитного комплекса С-400 с северного направления, вероятнее всего — из Брянской области.

Военный эксперт Сергей Згурец говорил NV, что враг применил ракету 48Н6ДМ; ее максимальную дальность при стрельбе по наземным целям он оценил в 230 км — то есть она была выпущена с критической дистанции.

Способ переделки этой ракеты на режим «земля-земля» аналогичен; она так же летит по баллистической траектории.

Впрочем, с тех пор доказанных случаев применения С-400 для террористических атак не было. Возможно, это свидетельствует о нехватке ракет для комплекса, а, возможно, россияне наконец вынуждены использовать зенитные комплексы по назначению — против беспилотников, которые все больше донимают их тылы.