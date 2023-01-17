В США пообещали обучить украинских военных использовать Patriot за десять недель — Резников

17 января, 22:04
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Украинские защитники скоро начнут обучение на системах Patriot (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Украинские защитники скоро начнут обучение на системах Patriot (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Защитников Украины обучат использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot за десять недель. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает АрміяInform.

Он отметил, что успехи Украины на поле боя были бы невозможны без военной помощи от иностранных союзников.

«Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет десять месяцев, — минимальная. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за десять недель», — сказал глава Минобороны.

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По словам Резникова, такое обязательство взяли на себя американские партнеры Украины.

16 января украинские военнослужащие прибыли в США для обучения работе с американскими ЗРК Patriot.

Инфографика: NV

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot. Украина также получит Patriot от Германии и Нидерландов.

https://www.youtube.com/embed/G0bLncsJqw8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Военная помощь ПВО Украина-США Обучение ЗРК Patriot Поддержка Украины Алексей Резников Война России против Украины ПВО Украины

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