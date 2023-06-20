Украинские военные за два месяца уничтожили 13 российских Кинжалов. Командующий наградил бойцов 20 июня, 16:48 Николай Олещук наградил бойцов зенитных ракетных войск Воздушных Сил (Фото:Микола Олещук / Telegram)

Командующий Воздушными силами Николай Олещук наградил бойцов зенитных ракетных войск, которые защищают Украину от российских ракетных ударов.

У себя в Telegram Олещук опубликовал фото награждения воинов и подчеркнул, что в мае-июне было уничтожено 13 ракет Х-47 Кинжал, более 29 российских баллистических ракет и «прочего российско-иранского хлама».



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«Да, это те парни, которые досрочно закончили обучение за рубежом, как можно быстрее обеспечили боевую работу ЗРК Patriot и разрушили миф о „непобедимом“ российском Кинжале… Спасибо, воины, за прекрасную боевую работу! Также спасибо партнерам, чья техника сегодня спасает жизни украинцев», — написал он.

16 июня над Киевом сбили шесть российских Кинжалов. В этот день в столицу Украины приезжал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.



6 мая Николай Олещук подтвердил, что защитники Украины впервые благодаря ЗРК Patriot сбили российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая. Представители власти говорили, что союзники «были приятно удивлены».