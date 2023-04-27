Второй дивизион Patriot заступил на боевое дежурство в Украине. Командующий Воздушными силами опубликовал селфи 27 апреля, 21:03 ПВО Patriot в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал фото на фоне ЗРК Patriot.

У себя в Telegram-канале Олещук сообщил, что второй дивизион Patriot уже приступил к работе.



«Говорят, есть запрет ГШ „селфиться“ на фоне техники. Извините, не удержался! Усиливаем ПВО, приближаем победу», — написал он.

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19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

23 апреля в Воздушных силах заявили, что первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство.