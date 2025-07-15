«Это огромное количество». В ГУР не знают, что имел в виду Трамп, говоря о передаче 17 ЗРК Patriot для Украины

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что пока непонятно, что именно имел в виду президент США Дональд Трамп, когда говорил о поставках Украине комплексов Patriot .

Об этом Скибицкий сказал в комментарии западным журналистам, сообщает The Guardian.

«Мы точно не знаем», — отметил он, комментируя заявление Трампа.

В то же время представитель ГУР подчеркнул, что Украина благодарна за поддержку и положительно восприняла заявление Белого дома.

По словам Скибицкого, Трамп мог иметь в виду различные компоненты системы: ракеты-перехватчики, пусковые установки или полноценные батареи, которые включают несколько пусковых установок, радар и системы управления.

«Семнадцать — это огромная цифра, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках — это возможно», — добавил он.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в том числе средства ПВО и ракеты. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках новой инициативы США.

Кроме того, Дания, Нидерланды и Швеция заявили о готовности присоединиться к плану Трампа и купить американское оружие для Украины.