Украина получит еще пять ЗРК Patriot от производителя. Киев их усовершенствовал — WSJ

12 июня, 16:23
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ЗРК Patriot в Польше (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

ЗРК Patriot в Польше (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

Производитель зенитно-ракетного комплекса Patriot Raytheon Technologies планирует поставить еще пять комплексов Украине до конца 2024 года.

Об этом заявил генеральный директор компании Грег Хейс, передает The Wall Street Journal.

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По словам Хейса, компания была поражена эффективностью Patriot в Украине, который вместе с другими системами ПВО перехватывает до 90% российских воздушных целей. Он заявил, что Украина доработала программное обеспечение комплекса так, что он может отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, которые летят в два раза быстрее.

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WSJ со ссылкой на данные Пентагона пишет, что одна система Patriot стоит около 1 млрд долларов, ее создание занимает два года. Raytheon Technologies планирует увеличить производство до 12 в год. У Украины есть две системы Patriot, сказано в материале.

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Инфографика: NV

19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии. Через четыре дня в Воздушных силах заявили, что первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство. Комплекс успешно сбивает российские баллистические ракеты над Киевом, в частности Кинжал.

Президент Владимир Зеленский 2 июня рассказал, что Украина обсуждает создание «коалиции Patriot» со странами, которые входят в «авиационную коалицию».

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По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, несколько европейских премьеров уже пообещали передать Украине системы Patriot.

Правительство Нидерландов активно призывает страны поставить дополнительные системы Patriot в Украину.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Военная помощь Поставки оружия ПВО Украина-США The Wall Street Journal ЗРК Patriot WSJ Война России против Украины ПВО Украины

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