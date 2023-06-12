Украина получит еще пять ЗРК Patriot от производителя. Киев их усовершенствовал — WSJ 12 июня, 16:23 ЗРК Patriot в Польше (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

Производитель зенитно-ракетного комплекса Patriot Raytheon Technologies планирует поставить еще пять комплексов Украине до конца 2024 года.

Об этом заявил генеральный директор компании Грег Хейс, передает The Wall Street Journal.

По словам Хейса, компания была поражена эффективностью Patriot в Украине, который вместе с другими системами ПВО перехватывает до 90% российских воздушных целей. Он заявил, что Украина доработала программное обеспечение комплекса так, что он может отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, которые летят в два раза быстрее.

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WSJ со ссылкой на данные Пентагона пишет, что одна система Patriot стоит около 1 млрд долларов, ее создание занимает два года. Raytheon Technologies планирует увеличить производство до 12 в год. У Украины есть две системы Patriot, сказано в материале.

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19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии. Через четыре дня в Воздушных силах заявили, что первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство. Комплекс успешно сбивает российские баллистические ракеты над Киевом, в частности Кинжал.

Президент Владимир Зеленский 2 июня рассказал, что Украина обсуждает создание «коалиции Patriot» со странами, которые входят в «авиационную коалицию».

По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, несколько европейских премьеров уже пообещали передать Украине системы Patriot.

Правительство Нидерландов активно призывает страны поставить дополнительные системы Patriot в Украину.