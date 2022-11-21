«Очень хотелось бы». В Воздушных силах прокомментировали планы Польши укрепить границу комплексами Patriot

21 ноября, 16:46
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Зенитно-ракетный комплекс Patriot (Фото:MissGarfield/Flickr)

Зенитно-ракетный комплекс Patriot (Фото:MissGarfield/Flickr)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о том, что Польша может разместить на границе с Украиной системы противовоздушной обороны Patriot.

Во время брифинга в понедельник, 21 ноября, Игнат напомнил, что Украина с начала полномасштабного вторжения России просила мир защитить украинское воздушное пространство и передать соответствующее оружие и самолеты.

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«Очень хотелось бы, чтобы это произошло. Все-таки хотя бы на том участке фронта защитить наше небо именно этими комплексами [Patriot]», — отметил он.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна планирует разместить дополнительные системы ПВО Patriot на границе с Украиной. Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной.

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20 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что следствие еще окончательно не установило, откуда была запущена ракета.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории Пшеводува в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека.

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Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

В Белом доме сообщили, что у них нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. 17 ноября на место падения ракеты допустили украинских экспертов.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша ПВО Украина-Польша ЗРК Patriot Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат

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