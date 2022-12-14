Одна батарея Patriot для Украины — это много? Действительно ли США готовы передать эти ЗРК и в чем их преимущества 14 декабря, 20:08 Сюжет Пусковая установка ЗРК Patriot: в одной батарее таких может быть до восьми (Фото:Air Force Tech. Sgt. Michelle Larche / defense.gov)

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot уже вскоре могут усилить систему ПВО Украины. Западные СМИ сообщают, что администрация президента США Джо Байдена изменила свою позицию и будет готова предоставить Украине одну батарею этих ЗРК.

НВ напоминает, что такое ЗРК Patriot и действительно ли США передадут Украине эти системы для защиты неба, способные сбивать баллистические ракеты.

Сколько ЗРК Patriot США готовы предоставить Украине — и когда?

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Дискуссия о предоставлении Украине ЗРК Patriot стала одной из основных тем саммита НАТО в Бухаресте 29−30 ноября. Однако тогда никаких конкретных решений в пользу Украины так и не было принято.

В первые недели декабря Россия продолжила наносить удары по украинской энергосистеме. 13 декабря американский телеканал CNN сообщил, что Белый дом изменил свое решение из-за «реалий происходящего» в Украине. И если раньше администрация Байдена отказывалась передать Украине ПВО этого типа из-за логистических проблем и сложности в обслуживании установки, то теперь США готовы предоставить Украине ЗРК Patriot. Аналогичную информацию о почти готовом плане Пентагона сообщили газеты New York Times и Washington Post.

По данным источников CNN, официально о таких планах Вашингтон может объявить уже на этой неделе (т.е. до 18 декабря).

Эту информацию подтвердили еще два влиятельных СМИ: по данным Голоса Америки и агентства АР, США готовы предоставить Украине одну батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.

Одна батарея Patriot включает до восьми пусковых установок (ПУ), каждая из которых может нести четыре ракеты MIM-104 или МIM-109 — то есть в целом это до 32 ракет в одной батарее ЗРК. Если речь идет о меньших ракетах типа ERINT, то их можно разместить до 16 на одной ПУ, то есть до 128 ракет такого вида в батарее из восьми установок.

Впрочем, сколько именно пусковых установок будет отправлено в Украину и с какими ракетами, точно неизвестно. Кроме них, в состав батареи входят радар, обнаруживающий и отслеживающий цели, электроэнергетическое оборудование, станция управления.

Стоимость одной батареи Patriot — около $1 млрд, стоимость запуска одной ракеты — около $3 млн.

Такой план Пентагона должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, далее его отправят на подпись Джо Байдену. Собеседники CNN ожидают, что Остин одобрит передачу Patriot Украине, а по данным трех источников АР, окончательное решение будет принято на этой неделе, о нем могут объявить уже в четверг, 15 декабря.

В таком случае, пишут упомянутые западные СМИ, батарея ЗРК Patriot будет доставлена в Украину «в кратчайшие сроки», а военнослужащих ВСУ научат пользоваться этими системами на базе армии США в Графенвере в Германии.

Источники АР сообщают, что ЗРК для Украины выделят из запасов Пентагона и переместят их из другой страны.

ЗРК Patriot: что это за системы

MIM-104 Patriot — это зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), используемый армией США и многими союзными Америке государствами.



Комплекс производится американской оборонной компанией Raytheon и был принят на вооружение в армии США в начале 1980-х годов. Ожидается, что система останется в эксплуатации минимум до 2040 года.



В конце 1980-х системы Patriot осовременили, чтобы улучшить возможности перехвата тактических баллистических ракет. Последнее усовершенствование этого ЗРК под названием PAC-3 — почти полная переработка системы, предназначенная как раз для поражения и уничтожения таких ракет. Именно такая модификация способна поражать баллистические ракеты на высоте до 20 км.



«Patriot PAC-3 — последняя модификация — может работать по Искандерам (российские баллистические ракеты), по Кинжалу (гиперзвуковая авиационная ракета), по Циркону (гиперзвуковая противокорабельная ракета). Из того, что нам предоставили, это было бы лучшим решением на текущее время», — пояснил BBC News Украина генерал запаса Игорь Романенко, который в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ (2006−2010) отвечал за противовоздушную оборону.



Инфографика: НВ

В американской армии Patriot разработали на замену ЗРК Nike Hercules как основной системы противовоздушной обороны на средних и больших высотах. Они также заменили ЗРК MIM-23 Hawk, которые использовались как более мобильные комплексы среднего радиуса действия. Помимо этих ролей именно на ЗРК Patriot также была возложена функция системы противоракетной обороны (ПРО) в армии США, которая сейчас и является основной задачей Patriot.



Системы Patriot в разное время были проданы вооруженным силам Нидерландов, Польши, Германии, Японии, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, Тайваня, Греции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Румынии, Швеции, Южной Кореи и т. д.



Система Patriot зарекомендовала себя во время войны в Персидском заливе в 1991 году, когда было заявлено об уничтожении более 40 иракских ракет Scud. В 2012 году НАТО санкционировало размещение ракетных установок Patriot в Турции для защиты страны от ракет, запущенных во время войны в соседней Сирии.



Также ЗРК Patriot успешно использовали против иракских ракет во время войны в Ираке 2003 года и в других конфликтах, подобными комплексами активно пользуется Израиль в своей системе ПВО (в частности для перехвата беспилотников ХАМАС, из Patriot в 2014 году был сбит сирийский Су-24 в воздушном пространстве над Голанскими высотами).



Как работает ЗРК Patriot: главные характеристики

Зенитно-ракетный комплекс Patriot использует передовые ракеты-перехватчики и высокоэффективные радиолокационные системы.



Система Patriot имеет четыре основные оперативные функции, благодаря которым обеспечивается скоординированная мобильная система противовоздушной обороны.



связь,

командование и управление,

радиолокационное наблюдение

наведение ракет.

ЗРК Patriot очень мобильны. Одну батарею такой системы можно развернуть менее чем через час. Все компоненты, состоящие из пункта управления огнем (радиолокационная установка, пост управления, антенная группа, электроэнергетическая установка) и пусковых установок, передвигаемых на грузовиках или прицепах. РЛС и пусковые установки с ракетами в армии США устанавливают на полуприцепы M860, которые буксируют военные тягачи Oshkosh HEMTT.



Одна пусковая установка Patriot PAC-3 рассчитана на 4 ракеты MIM-104 разных типов, GEM-T (ракеты с усовершенствованным наведением) или 16 ракет ERINT (ракеты-перехватчики увеличенной дальности).



В одну батарею Patriot может входить до 8 пусковых установок с 4 или 16 ракетами в каждой (в зависимости от типа)



Другие важные характеристики ЗРК Patriot:

дальность отслеживания цели — до 180 км;

дальность перехвата цели — до 80 км;

высота перехвата цели — до 24 км;

максимальная скорость цели — до 2200 м/с.

В случае предоставления ЗРК Patriot Украине военные ВСУ могли бы овладеть ими через несколько недель, уверен спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«У нас есть примеры овладения IRIS-T и NASAMS. Понадобилось всего несколько недель, чтобы наши военнослужащие — достаточно молодые люди, но выбраны были лучшие, самые подготовленные специалисты — через несколько недель овладели техникой. Техника новейшая, техника довольно современная и автоматизированная. Поэтому там человеческий фактор ошибки уменьшен до минимума. Думаю, проблем с этим не будет, нужна только техника», — сказал Игнат недавно в эфире общенационального телемарафона.

Игнат пояснил, что средняя дальность применения одной пусковой установки Patriot составляет 150 км. Чем больше систем передадут ВСУ, тем большая линия обороны была бы перекрыта.