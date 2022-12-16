«Patriot — шаг к передаче истребителей». Чем Запад усилит «лучших в мире» зенитчиков Украины и как трактовать слова Залужного — интервью 16 декабря, 12:32 Эксклюзив НВ Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Радио НВ объяснил, зачем передавать Украине лишь несколько дорогостоящих Patriotoв и что хотел сказать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

— США может передать нам три установки Patriot. Почему только сейчас пришли к тому, чтобы нам эти установки передать?

— Сложный вопрос. Скорее всего, в мире все работает по другим правилам, чем нам бы хотелось.

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И надо понимать, что Patriot — сверхсложная система, и она достаточно существенна для союзников. Дело в том, что ее стоимость составляет более $1 млрд за батарею, за один fire unit. И для понимания, один залп этого fire unit или батареи составляет, если сосчитать все ракеты, примерно $0.4 млрд. То есть даже в случае передачи только двух Patriot, речь идет примерно о 10% от всей помощи, которую нам выделили, например, США с начала рашистского вторжения.

На самом деле, в мире не все так просто, когда речь заходит об имеющихся вооружениях, тем более что Patriot — это довольно дефицитная система в странах НАТО.

— Так велика цена этой системы?

— Берем контракт в 2018 году с Польшей. По нему Варшава заказала четыре батареи Patriot, и это ей обошлось в 4,75 миллиарда долларов. Более того, она их ждала четыре года, только месяц-полтора назад получила. Но они еще не на боевом дежурстве, потому что не достигли операционной готовности.

— Там какая-то сверхсложная и долгая учеба людей, которые должны этим управлять.

— Девять месяцев.

— Пишут, скорее всего, украинцам придется учиться не девять месяцев, а девять недель.

— Будем надеяться на то, что действительно обучение будет максимально сокращено. Потому что, во-первых, мы понимаем, что украинские зенитчики сейчас самые профессиональные в мире. Они обладают исключительным боевым опытом, это огромное их преимущество. Второй важный фактор — это мотивация. А найти более мотивированных людей для того, чтобы овладеть оружием, имеющим огромное значение для обороноспособности Украины, невозможно, кроме наших зенитчиков.

Еще один аспект состоит в том, что министр обороны Украины [Алексей] Резников в свое время сказал, что для некоторых видов вооружения, политическое решение в отношении которых еще не принято, обучение начинается заранее. И когда уже принимается политическое решение по передаче этого вооружения, его можно сразу запустить в [работу], потому что операторы уже обучены.

Еще один аспект. Возможно, заранее подготовить не просто операторов, а готовить две отдельные группы: лиц, которые будут эксплуатировать комплекс в долгосрочной перспективе, то есть уметь его эксплуатировать в течение лет вперед; другая группа, которая будет обучена использовать его в боевых условиях. И для эксплуатантов может быть действительно девять месяцев [учебы] или даже больше, а вот для операторов сроки обучения могут быть сокращены.

— Если Украина получит эти системы, насколько они могут изменить ситуацию в нашей обороне неба? Вроде бы Patriot и далеко стреляют, и точнее попадают. Вообще кажется, что лучше будет только F16.

— Дело в том, о каком количестве мы говорим. Мы вот всегда должны [вспоминать] стоимость этого вооружения и понимать, что его вряд ли будет слишком много.

Надо учитывать, что Patriot — это комплекс, [работающий] секторами. То есть у него радиолокационная станция, отвечающая за обнаружение и наведение ракет, работает в секторе 120 градусов. То есть для того, чтобы защитить, например, какой-то объект со всех сторон, нужно три или четыре даже этих Patriot. Для того чтобы защитить условно семь объектов, семь городов, необходимо примерно 20 таких комплексов.

Мы понимаем, что вряд ли речь пойдет о нескольких десятках единиц этого ЗРК. И тогда мы выходим на понимание того, что, скорее всего, будет несколько единиц батарей. И тогда можно сделать безумно оптимистичное предположение: на самом деле речь идет о том, что они будут развернуты для защиты, например нескольких авиабаз. По крайней мере, такая стратегия наблюдается в странах НАТО.

То есть, первым объектом защиты Patriot становятся не города, не электростанции, а именно авиабазы, на которых базируются истребители, и которые являются основой ПВО. И в этой парадигме можно сделать опять же осторожное предположение, что как раз получение Patriot и является такой ступенькой к уже получению истребителей.

Мы понимаем, что как только начнется на какой-то авиабазе характерная подготовка к принятию и базированию западных самолетов, эта авиабаза станет мишенью для РФ. А сейчас у РФ есть возможность поражать любую территорию Украины дальнобойным ракетным вооружением — крылатыми ракетами, баллистическими ракетами.

Что касается баллистических ракет, то Patriot имеет исключительную возможность их уничтожения. Это один из немногих комплексов противоракетной обороны, приспособленный для того, чтобы перехватывать баллистические ракеты на дальности до 60 км. Другим комплексом, также обсуждаемым, кстати, является SAMP/T.

— На этой неделе появилась информация, что нам его тоже передадут. Мамба он еще называется.

— Мамба — это распространенное название, а официальное SAMP/T.

Он разрабатывался в конце 1980-х, начале 1990-х. Консорциум Евросам. И он разрабатывался как аналог Patriot. И можно говорить, что европейским разработчикам это удалось. Хотя и популярным этот комплекс на рынке вооружения так и не стал — его эксплуатантами являются только сами разработчики, то есть Франция и Италия, а также Сингапур. По сравнению с Patriot, избранным десятками стран мира, то, конечно, несопоставимо.

Но этот комплекс также, во-первых, имеет дальность поражения аэродинамических целей [на расстоянии] более 110 км. Для понимания, Patriot по ракетам PAC-2 — 160 [км]. И может уничтожать баллистические цели, об этом декларирует компания. Но дальность по этому поводу неизвестна, по приблизительным оценкам можно говорить о возможном параметре в 30 км.

— Насколько может быть причиной передачи этих установок тот факт, что уже несколько месяцев говорят о возможной передаче Ираном баллистических ракет России?

— Запасы баллистических дальнобойных ракет в РФ (если мы берем Искандер) ограничены. И Генеральный штаб, и Минобороны сообщали, есть инфографика, — речь идет о довольно незначительном количестве. Для понимания, их уже недостаточно для того, чтобы загрузить все пусковые: их просто не хватит, где-то на 50% максимум.

Чтобы бороться с баллистическими целями, как уже сообщали Воздушные силы Украины, нет в Украине таких ЗРК. Это очень сложная для перехвата цель. И очевидно, такая активность РФ в отношении баллистических ракет из Ирана, скорее всего, укладывается [в историю о передаче современных ЗРК].

Мне бы хотелось надеяться, что речь идет не об обезопасении себя от атак иранскими баллистическими ракетами, потому что логичнее было бы передавать дальнобойные ракетные вооружения вроде тех же крылатых ракет воздушного базирования. Любой ЗРК — это, прежде всего, подстраховка. Поэтому мне хочется, чтобы нам передавали истребители.

— Несколько слов об интервью Залужного для The Economist. Он сказал о том, что на Киев снова могут 200 тысяч двинуть. На мой взгляд, это страшилка для того, чтобы они передавали оружие. Интересно услышать ваше мнение.

— Во-первых, должен порекомендовать всем прочитать этот материал обязательно. Потому что он программный. Он действительно является определенным продолжением материала, который выходил на Укринформе в начале осени. Там тоже очень важная информация.

Дело в том, что мы оцениваем информацию от человека, который мыслит сейчас и отвечает за безопасность Украины и оперирует понятиями оперативно-стратегического уровня.

У него главный посыл то, что, во-первых, РФ переходит к затяжной войне. Они (россияне — ред.) три с половиной года накапливали ресурсы, они их сожгли без существенных результатов. Но это не значит, что дальше враг ничего делать не будет.

Действительно, они собирают значительные силы для того, чтобы продолжать наступление, несмотря на то, что их качество будет в разы меньше. [Залужный] неоднократно сравнивает российское командование с двумя типажами командования армиями. Это генерал петровских времен Петра I, а во-вторых, это Жуков. И те, и другие отличались тем, что они могли гнать просто колонны пушечного «мяса». Мы должны понимать, что нас ждут аналогичные вещи.

Второй аспект состоит в ресурсах. Сейчас Украина накапливает ресурсы — собственные ресурсы и то, что нам союзники передают. И то же делает РФ. Речь идет о соперничестве именно на уровне этих ресурсов. Сейчас на поле боя и Украина не дает РФ сконцентрировать силы для удара и РФ не дает нам сконцентрировать силы до своего удара. Здесь сложно спорить с человеком уровня главнокомандующего ВСУ.

Есть огромное количество факторов, что в любой момент тысячекилометровая граница с Беларусью может превратиться в тысячекилометровый участок фронта. Это не нулевая возможность. Это значит, что это произойдет завтра? Нет, не значит. Это просто та возможность, которую нам нужно осознать. На брифинге Генштаба было сообщение, что пока признаки формирования ударной группировки не замечены, но там идут учения.

В Беларуси идут учения крайне специфические. Они обычно такое не отрабатывают. Это форсирование водных помех в зимний период в условиях тьмы. Это крайне опасные учения. Ошибка на них означает, что просто погибнут люди и потеряется техника. Но они это отрабатывают. Это нестандартная отработка боевых действий в мирное время в принципе.

В настоящее время в Беларуси нет ударной авиационной группировки, ее создание как раз и может считаться одним из маркеров того, что наступление может произойти. Но, например, самолет [А-50] уже там, и это тоже фактор. Все это отслеживается.

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Здесь не нужно делать какие-то предположения, это просто доказывание информации, чтобы вы понимали, как это происходит. И не нужно делать конспирологические теории. ВСУ знают, что враг может наступать на Киев, и они отрабатывают соответствующие меры для того, чтобы дать ему надлежащий отпор.

— Залужный говорит: «Нам достаточно людей. А вот что нам нужно — это 300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц, чтобы нам передали партнеры». Есть ли у Европы, США и других наших союзников эта техника в таком количестве, как в ней нуждается Залужный, чтобы ее передать в течение месяца, двух, трех? Насколько реально получить такие объемы техники с точки зрения ее наличия?

— Важный аспект в том, что этот параметр о количестве техники, которое нам нужно, он уже был озвучен в том материале Укринформ. И там речь шла фактически о 10 бригадах.

То есть 10−20 бригад нужны Украине для ведения крайне активных боевых действий и освобождения всей территории для того, чтобы действовать на оперативно-стратегическом уровне. И когда мы говорим об этих очень желательных молниеносных наступлениях, цифры не изменились. Это количество — это просто комплект примерно на 10 бригад.

Есть ли в западных странах такое количество техники? Фактически да, есть. Например, для этого необходимо (если мы говорим о 300 танках) попросить Германию передать все свои танки и где-то 50% — у Великобритании. То есть, мы говорим о таких размерах помощи стран Европы.

Если мы возьмем США, там гораздо легче, там значительно большие запасы. Но дело в том, что армия США, в частности, призвана для противодействия Китаю и призвана для противодействия действиям РФ в Европе. То, что у Германии всего 250 танков на весь Бундесвер, 250 Леопардов, означает, что американцы просто держат там свои Абрамсы.

Второе. Важность состоит в том, что нам будут передавать и танки, и истребители, мы до этого дойдем. Например, параллельно вышло интервью на The Times Radio с Беном Уолесом, министром обороны Великобритании. И он также сообщил о том, что Великобритания и в целом союзники будут поддерживать [Украину], сколько бы это ни стоило, потому что это просто идеальная инвестиция в обороноспособность Европы в принципе. Сейчас кто-то в Европе жалуется, что «мы передаем слишком много оружия в Украину, у нас цены растут, с топливом проблемы». Если Европа, мир и НАТО, Запад не будет помогать, значит Путин выиграл. И он не остановится. И они это отлично понимают. И они это доносят до своих граждан, все это объясняется и поддержка Украины будет. Возможно, не в тех темпах, которые нам бы хотелось, чтобы уже завтра над Киевом реяли 10 эскадрилий F-35. Но она будет продолжаться, потому что сейчас идет как раз борьба ресурсов, о чем пишет Залужный.

И мы понимаем, каковы ресурсы в РФ. Страна под санкциями. Если брать оборонно-промышленный комплекс, импортозависимая. Если мы вспомним об армии, то они три с половиной года готовились к «операции», которая по их расчетам должна была длиться максимум три месяца. Три с половиной года — три месяца боевых действий. И теперь мы понимаем размер экономик, оборонно-промышленного комплекса коллективного Запада, то есть США, которые тратят больше всего в мире денег на вооружение и обороноспособность, и Европы в целом. И давайте сравним эту махину с тем, что есть у РФ.

— Залужный также сказал об операции, которую мы еще не видим, но она уже находится в стадии выполнения. Мы можем с вами предположить, это запорожское направление или какое-то другое? О чем он говорит?

— В том интервью прямо сказано, например, чтобы установить огневой контроль над сухопутным коридором в Крым, достаточно пройти 84 километра в Мелитополь. Конечно, пройти не пешком, а с крайне тяжелыми боями, ценой крови, пота, но это сделать. И этот элемент уже позволяет прекратить сухопутное сообщение с Крымом.

Крайне важный еще аспект в том, что, например, по поврежденному Крымскому мосту до сих пор не могут ехать грузовые фуры, что крайне ограничивает логистику с полуостровом. Плюс мы добавляем такие вещи, как штормы, усложняющие паромные переправы через Керченский пролив.

[Слова об этом] от самого Залужного или подсказка к тому, где именно будут удары ВСУ, или это прямая дезинформация для того, чтобы враг думал, что мы будем бить на Мелитополь. Пускай, наверное, каждый решает сам.

— Может быть, вы хотите что-то добавить?

— Только вспомнить, что враг адаптируется. Например, удары Хаймарсов для него уже не столь болезненны. То есть он оттащил свои силы на дальность более 80 км, адаптировался. Исходя из этого, [Залужный], кстати, и поднимает тему истребителей. Он специально вынес ее за скобки.

Но дело в том, что пока, на мой взгляд, все указывает на то, что Украина, прежде всего, получит даже не только просто истребители, а именно дальнобойные средства вооружения. По крайней мере, почему-то крайне активно об этом уже начали спрашивать прямо у министров обороны. Скорее всего, действительно, сейчас будет определенный переломный момент по поставкам в Украину вооружения. Потому что в том темпе, который сейчас есть, когда идет порой линейное противостояние, например, как сейчас под Бахмутом, когда идет прямое противостояние в артиллерии, выигрывает тот, кто имеет больше ресурсов. Именно Запад заинтересован в том, чтобы передать такое количество [ресурсов], чтобы максимально быстро завершить эту войну, чтобы Украина освободила всю свою территорию. А дальше (это моя отдельная мечта) мы будем наблюдать за очень интересными процессами под названием гражданская война в РФ.