Игнат о ЗРК Patriot: Все установки в рабочем состоянии, этому есть доказательства 19 июня, 10:39 ЗРК Patriot (Фото:defense.gov)

Все ЗРК Patriot, об «уничтожении» которых фантазирует российская пропаганда, в рабочем состоянии и защищают украинское небо.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Все Patriot — в рабочем состоянии, работают, защищают наше небо. И лучшее тому доказательство, что 16 июня уничтожены на подступах к столице Кинжалы, а кроме Patriot никто сейчас не может это делать», — пояснил он.

Видео дня

Игнат добавил, что противник и дальше будет врать об уничтожении пусковых установок, так как войскам РФ очень нужна эта «победа».

«Это делается в целях пропаганды. С целью показать, насколько российское оружие универсально, совершенно и лучше и превышает западные аналоги. Чтобы эту лапшу россиянам на ухо накладывать», — резюмировал он.

16 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска якобы уничтожили пять комплексов Patriot под Киевом. Об этом он сказал после того, как войска РФ осуществили ракетный удар по Украине во время визита африканской делегации, применив баллистику.

Игнат высмеял заявление Путина, сказав, что в России, возможно, не знают, что такое ЗРК Patriot и из чего он состоит.





Инфографика: NV