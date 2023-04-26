Несут боевое дежурство. Командующий Воздушными силами ВСУ протестировал ЗРК Patriot — видео
ЗРК Patriot с апреля на боевом дежурстве ВСУ (Фото:Скриншот видео Николай Олещук/Telegram)
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук показал ЗРК Patriot на боевом дежурстве и протестовал систему.
Он опубликовал видео в среду, 26 апреля.
По словам командира дивизиона ЗРК Patriot Артема, его личный состав довольно быстро овладел системой — общий срок обучения «в разы дольше». Преимуществом комплекса он назвал то, что одну пусковую можно заряжать разными типами ракет.
«Мы сможем бороться с ракетами типа Х-22, аэродинамическими целями, работать по баллистическим целям», — подчеркнул Олещук.
19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что только боевое применение покажет, смогут ли комплексы сбивать баллистические ракеты Искандер и Кинжал.