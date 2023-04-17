В Воздушных силах сообщили, что пошутили, говоря, что ЗРК Patriot будут в Украине «после Пасхи»

17 апреля, 04:12
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ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что пошутил, говоря, что ЗРК Patriot будут в Украине после Пасхи.

"Это будет после Пасхи... Это такой колорит нашего украинского народа. В том и состоит собственно эта фраза. Поэтому обратился ведущий, "когда уже будут те Patriot". Понятно, что я не назову эту информацию», – заявил Игнат.

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Он отметил, что пока объявлять о сроках никто не будет.

"Вам не скажут эти сроки. Когда собьем первый самолет – тогда и узнаете", - заявил Игнат.

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https://www.youtube.com/watch?v=DKBp5BnBGZI&pp=ygUK0ZbQs9C90LDRgg%3D%3D

29 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в Украине пока не развернули системы ПВО Patriot.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Военная помощь Поставки оружия ПВО ЗРК Patriot Юрий Игнат ПВО Украины

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