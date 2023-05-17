В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему невозможно уничтожить Patriot ракетой Кинжал 17 мая, 09:59 В Воздушных силах призвали не беспокоиться о судьбе Patriot и объяснили, почему (Фото:Apocalypto321/Twitter))

После очередной волны сообщений о возможном повреждении ЗРК Patriot во время ракетной атаки РФ в ночь на 16 мая в Воздушных силах ВСУ объяснили, почему установку невозможно уничтожить Кинжалом.

Спикер ведомства Юрий Игнат в эфире национального марафона прокомментировал очередную ложь минобороны страны-агрессора РФ и успокоил украинцев.

«Я хочу сказать: Не беспокойтесь о судьбе Patriot», — отметил он.

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Игнат пояснил, что ЗРК Patriot — это дивизион, одним из составляющих которого является командный пункт, который получает информацию об обстановке в зоне своей ответственности и может работать в трех режимах. Именно автоматический режим работы позволяет Patriot без вмешательства сбивать воздушные цели, как это было прошлой ночью.

Также есть радар, который обеспечивает информацией и находится на отдаленном расстоянии, и до восьми пусковых установок, которые находятся на определенном расстоянии и обеспечивают боевую работу — пуски ракет.

«Уничтожить систему каким-то Кинжалом, ну это невозможно. Поэтому все, что там они рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды», — резюмировал он.

В ночь на 16 мая войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов. Все вражеские цели удалось сбить.

Над Киевом также были уничтожены все российские ракеты, однако обломки упали как минимум в пяти районах города.

Власти назвали восьмую за месяц атаку на Киев «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

Минобороны страны-агрессора России отчиталось о провальной ракетной атаке на Украину, заявив о «пораженном Patriot».

CNN со ссылкой на источники сообщило, что установка могла быть повреждена. В Белом доме опровергли эти данные.