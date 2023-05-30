Игнат отреагировал на фантазии Шойгу о «поражении» ЗРК Patriot в Киеве

30 мая, 19:24
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ПВО Patriot в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

ПВО Patriot в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг очередной фейк страны-агрессора России об «уничтожении» зенитно-ракетного комплекса Patriot.

В комментарии Суспільному во вторник, 30 мая, Игнат рассказал, что накануне Patriot уничтожил все российские ракеты Искандер.

«Вчера была внезапная атака, враг пытался неожиданно застать нас после ночной атаки в Киевской области Шахедами и крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555. Но наши силы ПВО перезаряжаются сразу в готовности, потому что враг коварный и может нанести удар в любой момент», — подчеркнул он.

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На уточняющий вопрос спикер подтвердил, что Patriot цел.

В минобороны страны-агрессора России 30 мая после эффективной работы ПВО Украины наврали о поражении «центральных пунктов принятия решений» в Киеве, где якобы планировали «теракты на территории РФ». Все это, по версии россиян, должно было происходить под «руководством специалистов западных спецслужб».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пошел еще дальше и заявил о «поражении» в Киеве ЗРК Patriot.

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С начала мая войска РФ совершили уже 17 массированных ударов по Украине и Киеву, используя ракеты и дроны-камикадзе.

Атаки в основном происходили ночью, но 29 мая оккупанты изменили тактику, ударив по Киеву баллистическими ракетами Искандер в полдень. Все 11 ракет удалось сбить. В Воздушных силах ВСУ заявили, что в украинской столице работал Patriot.

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Силам украинской ПВО удается сбивать все вражеские цели над Киевом и большинство — в других областях страны, но обломки ракет и вражеских ударных дронов могут попадать в объекты инфраструктуры и жилой сектор.

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В ночь на 16 мая Россия массировано атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробаллистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).

Минобороны России, пытаясь оправдаться после провальной ракетной атаки на Украину, заявило о «пораженном Patriot». Позже страна-агрессор увеличила масштабы фейка и нафантазировала уничтожение сразу «пяти пусковых установок» и «многофункциональной радиолокационной станции».

18 мая в Пентагоне подтвердили, что одна система Patriot была повреждена, но уже полностью восстановлена.

«Хочу заверить, что с Patriot все в порядке. Ну да, это война, иногда может потрепать со стороны. Но, я думаю, все уже работает и Patriot будет защищать нас и дальше», — сказал после этого Юрий Игнат.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Фейк Российская пропаганда ЗРК Patriot Война России против Украины Юрий Игнат

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