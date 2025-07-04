«Патриоты будут не очень актуальными». Коваленко рассказал, когда и из-за чего кардинально изменится война

Лейтенант, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал в эфире Radio NV о скрыто технологической гонке и оружии, которое изменит войну.

Андрей Коваленко руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО

Война в 2026 году изменится кардинально, особенно, если будем говорить об осени 2026 года.

На первый план выйдут дроны с искусственным интеллектом, и это будет касаться как ударных беспилотников, которые будут способны распознавать цели, которые будут способны распознавать, в частности, людей, которые будут способны распознавать определенные объекты и сами принимать решения.