Игнат о системах Patriot в Украине: Узнаете, когда будет сбит первый вражеский самолет 10 марта, 15:54 Официальные лица пока не подтверждают, что ЗРК Patriot уже в Украине (Фото:NATO/Flickr)

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не подтверждает информацию о получении Украиной первой системы Patriot.

«Нет еще пока что, не видел. Когда будут — то узнаете, когда будет сбит первый рашистский самолет», — сказал он в эфире национального телемарафона.

На вопрос о том, способна ли эта система сбивать ракеты Кинжал, Игнат ответ, что это станет известно лишь после «применения ЗРК на практике».

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«Никто еще этого не делал. Если Украине доверят такую миссию, то будет пытаться сбивать Кинжалы. Но сказать сейчас тяжело, способен ли этот комплекс делать такое. Нужно внедрять это на практике», — резюмировал представитель Воздушных сил ВСУ.

На этой неделе после интервью министра обороны Польши Мариуша Блащака испанской газете Razon появилась информация о том, что системы Patriot уже прибыли в Украину. Издание привело такую цитату польского министра: «Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины».

Однако вскоре Минобороны Польши заявило, что Блащак не говорил, что системы Patriot уже в Украине, а хотел подчеркнуть, что решение о передаче этих ЗРК было принято благодаря усилиям Польши. В ведомстве отметили, что появление ложных данных, вероятно, связано с ошибкой при переводе.

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В украинских Воздушных силах также не подтвердили, что системы Patriot уже в Украине, и добавили, что их поставки ожидаются в ближайшее время.

По данным украинских СМИ, поставки систем Patriot ориентировочно ожидаются после апреля

10 марта издание FT сообщило, что Украина, вероятно, получила одну из двух систем Patriot, которые обещали предоставить США и Германия.