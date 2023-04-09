В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и SAMP/T — Игнат 9 апреля, 19:12 Американские ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr)

В ближайшее время в Украину должны поступить американский зенитно-ракетный комплекс Patriot и итальянский Samp/T.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



«Patriot и Samp-T в ближайшее время уже должны зайти в Украину. Было объявлено, что два месяца будут учиться наши специалисты. Ожидаем, что они наконец появятся», — заявил он.

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Юрий Игнат отметил, что без мощной противовоздушной обороны и достаточного количества ракет для ЗРК российские самолеты не будут бояться залетать вглубь территории Украины и сбрасывать авиационные бомбы.

«Сама задача нашей противовоздушной обороны не допустить появления в украинском небе российских самолетов и вертолетов. Когда они уже появляются и бросают бомбы свободного падения, поверьте — апокалипсис будет в разы больше, если такое произойдет. Изюмщина, Мариуполь — там самолеты появились и им уже ничего нельзя было противопоставить. И вы помните, что вытворяла там российская авиация», — отметил Игнат.

Он добавил, что тема предоставления Украине западных истребителей, в частности F-16, не должна сходить с уст.

«Это то, что позволит нам завоевать преимущество в воздухе. Это то, что позволит нам очень эффективно противодействовать врагу. И это то, что позволит нам в конце-концов победить», — подчеркнул спикер Воздушных сил.