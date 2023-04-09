В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и SAMP/T — Игнат

9 апреля, 19:12
Поделиться:
Американские ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr)

Американские ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr)

В ближайшее время в Украину должны поступить американский зенитно-ракетный комплекс Patriot и итальянский Samp/T.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Patriot и Samp-T в ближайшее время уже должны зайти в Украину. Было объявлено, что два месяца будут учиться наши специалисты. Ожидаем, что они наконец появятся», — заявил он.

Видео дня

Читайте также:
Системы ПВО Patriot и SAMP-T будут в Украине после апреля — СМИ
Читайте также:

9 марта Харьков и пригород обстреляли ракетами С-300 и Х-22 (Фото:Харьковская областная прокуратура) Ракета в ракету. Как SAMP/T и Patriot помогут защитить Харьков и другие города от российских С-300 — авиаэксперт

Юрий Игнат отметил, что без мощной противовоздушной обороны и достаточного количества ракет для ЗРК российские самолеты не будут бояться залетать вглубь территории Украины и сбрасывать авиационные бомбы.

«Сама задача нашей противовоздушной обороны не допустить появления в украинском небе российских самолетов и вертолетов. Когда они уже появляются и бросают бомбы свободного падения, поверьте — апокалипсис будет в разы больше, если такое произойдет. Изюмщина, Мариуполь — там самолеты появились и им уже ничего нельзя было противопоставить. И вы помните, что вытворяла там российская авиация», — отметил Игнат.

Он добавил, что тема предоставления Украине западных истребителей, в частности F-16, не должна сходить с уст.

«Это то, что позволит нам завоевать преимущество в воздухе. Это то, что позволит нам очень эффективно противодействовать врагу. И это то, что позволит нам в конце-концов победить», — подчеркнул спикер Воздушных сил.

https://www.youtube.com/watch?v=C3TJS16as9M&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО ЗРК Patriot Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ЗРК SAMP/T

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X