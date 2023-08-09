Германия передала Украине две пусковые установки ЗРК Patriot 9 августа, 18:41 ЗРК Patriot в Польше (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

В среду, 9 июля, Германия сообщила о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

Об этом сообщает правительство Германии.

Также в военный пакет помощи от Германии вошли:

десять гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206,

6 525 снарядов калибра 155 мм,

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

пять машин пограничной охраны,

четыре разведывательных дрона VECTOR,

1163 бинокля,

шесть тягачей 8×8 HX81 и пять полуприцепов,

две погрузочно-разгрузочные машины 8×6,

100 пулеметов MG5,

40 тысячи аптечек.

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Кроме того, со складов Бундесвера Украине передадут 20 тысяч защитных очков.

В немецком правительстве отметили, что в будущем страна планирует передать Украине:

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов,

80 000 защитных очков.

В правительстве добавили, что поставки происходят из отраслевых запасов, которые финансируются фондами Германии для увеличения потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и заявил о договоренности относительно дополнительных пусковых установок Patriot и ракет для них от Германии.

Инфографика: NV