Германия передала Украине две пусковые установки ЗРК Patriot

9 августа, 18:41
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ЗРК Patriot в Польше (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

ЗРК Patriot в Польше (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

В среду, 9 июля, Германия сообщила о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

Об этом сообщает правительство Германии.

Также в военный пакет помощи от Германии вошли:

  • десять гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206,
  • 6 525 снарядов калибра 155 мм,
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • пять машин пограничной охраны,
  • четыре разведывательных дрона VECTOR,
  • 1163 бинокля,
  • шесть тягачей 8×8 HX81 и пять полуприцепов,
  • две погрузочно-разгрузочные машины 8×6,
  • 100 пулеметов MG5,
  • 40 тысячи аптечек.

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Кроме того, со складов Бундесвера Украине передадут 20 тысяч защитных очков.

В немецком правительстве отметили, что в будущем страна планирует передать Украине:

  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов,
  • 80 000 защитных очков.
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В правительстве добавили, что поставки происходят из отраслевых запасов, которые финансируются фондами Германии для увеличения потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и заявил о договоренности относительно дополнительных пусковых установок Patriot и ракет для них от Германии.

Инфографика: NV
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Германия Военная помощь ЗРК Patriot Война России против Украины

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