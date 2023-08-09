Германия передала Украине две пусковые установки ЗРК Patriot
ЗРК Patriot в Польше (Фото:Kacper Pempel/Reuters)
В среду, 9 июля, Германия сообщила о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.
Об этом сообщает правительство Германии.
Также в военный пакет помощи от Германии вошли:
- десять гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206,
- 6 525 снарядов калибра 155 мм,
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- пять машин пограничной охраны,
- четыре разведывательных дрона VECTOR,
- 1163 бинокля,
- шесть тягачей 8×8 HX81 и пять полуприцепов,
- две погрузочно-разгрузочные машины 8×6,
- 100 пулеметов MG5,
- 40 тысячи аптечек.
Кроме того, со складов Бундесвера Украине передадут 20 тысяч защитных очков.
В немецком правительстве отметили, что в будущем страна планирует передать Украине:
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов,
- 80 000 защитных очков.
В правительстве добавили, что поставки происходят из отраслевых запасов, которые финансируются фондами Германии для увеличения потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается.
Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и заявил о договоренности относительно дополнительных пусковых установок Patriot и ракет для них от Германии.