Так есть или нет NASAMS в Украине? Как помогут защитить небо эти зенитные ракетные комплексы и когда ВСУ их наконец-то дождутся 26 сентября, 11:51 Сюжет Украина ждет поставок зенитых ракетных комплексов NASAMS (на фото) для защиты воздушного пространства (Фото:MKFI / Wikimedia)

25 сентября в украинских СМИ появились сообщения о том, что Украина якобы уже получила от США зенитные ракетные комплексы NASAMS — современные системы, которые существенно помогут защитить украинское небо. Впрочем, слова Владимира Зеленского в интервью американским журналистам, похоже, неверно трактовали — президент благодарил Вашингтон только за решение передать NASAMS.

НВ рассказывает о ситуации вокруг поставок NASAMS, напоминает о преимуществах этих комплексов и о том, почему Зеленский настаивает, чтобы Украине предоставили как можно больше таких и подобных систем.

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Путь NASAMS в Украину: сколько систем пообещали США и действительно ли они уже получены

25 сентября в Украине поднялась волна нового интереса к системам NASAMS. Это произошло после интервью Владимира Зеленского американскому телеканалу CBS, в котором он якобы заявил, что Украина уже получила NASAMS. Зеленский говорил на украинском, журналисты перевели его слова на английский, поэтому в транскрипте разговора появилась фраза I want to thank President Biden for a positive decision that has been already made. And to the US Congress, we received NASAMS («Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято, а также Конгресс США — мы получили NASAMS»).

Впрочем, после громких заголовков в украинских СМИ пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил в комментарии Громадському, что президент Украины имел в виду лишь благодарность за решение передать Украине NASAMS. «Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили», — сказал Никифоров.

Аналогичное мнение высказал руководитель фонда Повернись живим Тарас Чмут. Онопояснил, что Украина на самом деле еще не получила зенитные ракетные комплексы NASAMS.

«Политик, президент, человек может вкладывать в какое-то слово какой-то смысл, и это содержание не обязательно соответствует вашим ожиданиям или пониманию», — отметил Чмут, объяснив, что Зеленский, вероятно, имел в виду «мы получили разрешение на передачу NASAMS».

В целом Украина ожидает восемь батарей NASAMS от США. Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, включая еще шесть дополнительных батарей NASAMS и соответствующие снаряды к ним.

В то же время в новом интервью CBS Зеленский подчеркнул, что даже таких обещанных объемов и «близко не достаточно» для того, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру Украины: школы, больницы, университеты, дома. Он призвал США проявить лидерство и предоставить Киеву больше подобных систем противовоздушной обороны (ПВО). Зеленский подчеркнул, что такое решение помогло бы большему количеству украинцев вернуться домой, а Украине — восстановить свою экономику.

16 сентября представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что Украина должна получить первые две батареи NASAMS примерно через два месяца (ориентировочно в середине ноября — ред.)

Задержка связана с тем, что эти ЗРК не поступают из запасов США, а должны производиться и закупаться специально для Украины.



ЗРК NASAMS: главные характеристики и преимущества

NASAMS — это зенитный ракетный комплекс средней дальности, который с 1994 года производится Норвегией (компания Norwegian Kongsberg) и США (компания Raytheon).

Название комплекса — это аббревиатура Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (норвежская усовершенствованная ракетная система земля — воздух).

Обычно в состав одной батареи NASAMS входят три взвода (в общей сложности 54 ракеты) которые могут быть объединены в единую инфосеть. Батарея включает в себя:

девять пусковых установок ( каждая по шесть ракет, всего три на взвод);

каждая по шесть ракет, всего три на взвод); три радиолокационные станции ( РЛС) AN/TPQ-64,

РЛС) AN/TPQ-64, три пункта управления огнем ( ПУО), на одном из которых базируется командный пункт всей батареи (п олучает задание от штаба и передает на другие ПУО).

Инфографика: НВ

Пусковые установки могут рассредоточиваться на значительном расстоянии от пунктов управления огнем или РЛС (до 25 километров), что усложняет попытки врага уничтожить весь комплекс. Связь между частями комплекса может поддерживаться как по проводной, так и по беспроводной линии связи.

Благодаря тому, что в течение 12 секунд можно выпустить все 54 ракеты одной батареи NASAMS по разным целям, ее используют для защиты разных объектов: авиабаз, морских портов, населенных пунктов, военных сил. Комплекс NASAMS эффективен против атак враждебных:

БПЛА,

вертолетов,

крылатых ракет,

самолетов.

Управляемые ракеты AMRAAM — основная боевая сила комплексов NASAMS. Ракеты типа AIM-120 AMRAAM и AMRAAM ER имеют активное радиолокационное наведение, тогда как AIM-9 Sidewinder Block II имеют инфракрасную систему наведения.

Другие важные характеристики ЗРК NASAMS :

максимальная дальность поражения 25−50 км



максимальная высота поражения 15−25 км

максимальная скорость ракеты 4900 км/ч

стоимость одной батареи около $65 млн

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Радио НВ объяснял, что преимущество системы NASAMS — высокая мобильность: она может быстро развернуться, осуществить выстрелы и покинуть позицию.

«Фактически это усилит такой наш эшелон, как [ЗРК] Бук М-1. То есть в дополнение нашим Букам эффективно работал бы этот комплекс, который тоже автономный», — объяснял Юрий Игнат в начале июля.

По его словам, NASAMS — именно тот комплекс, который в современных условиях ведения боевых действий позволит Украине «разворачивать свои ПВО со скрытых позиций, быть мобильными».



Он также объяснял, почему скорость предоставления NASAMS Украине медленная: «Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди».

При этом Игнат добавил, что точное количество систем и ракет в батареях, которые будут предоставлены Украине, можно будет озвучить только после того, как это подтвердит норвежский производитель.

Однако первые две батареи, которые Украина должна получить до конца 2022 года, — это не «две штуки» NASAMS, напомнил Игнат. «Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, выявления целей и обслуживания комплексов», — пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

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