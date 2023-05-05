Генштаб ВСУ показал систему ПВО IRIS-T на боевом дежурстве: опубликованы фото 5 мая, 15:58 Дивизион ЗРК IRIS-T уничтожил над Украиной уже более 60 воздушных целей (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В пятницу, 5 мая, Генштаб ВСУ показал новые фото ЗРК IRIS-T в Украине.

На снимках зафиксировано боевое дежурство системы ПВО и показано, как ею управляют украинские военные.

Место размещения установки не уточняется по соображениям безопасности.

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3 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что дивизион зентино-ракетного комплекса IRIS-T с октября 2022 уничтожил над Украиной более 60 вражеских воздушных целей.

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Германия передала Украине уже две из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. Первую — в октябре 2022-го, вторую — в конце апреля.

23 апреля в Воздушных силах сообщили, что на боевое дежурство заступил первый дивизион ЗРК Patriot. О том, что второй дивизион Patriot начал боевое дежурство в Украине, стало известно 27 апреля.

Инфографика: NV