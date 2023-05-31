Стреляют ракетами Stinger. ВСУ получат от США дополнительные ЗРК Avengers: что могут сбивать эти комплексы в украинском небе

31 мая, 11:32
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NV Премиум
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В армии США ЗРК Avengers (на фото) обычно прикрывают войска на марше или же защищают огневые позиции комплексов Patriot (Фото:US Army)

В армии США ЗРК Avengers (на фото) обычно прикрывают войска на марше или же защищают огневые позиции комплексов Patriot (Фото:US Army)

В новый пакет американской помощи, о котором США объявят 31 мая, войдут в частности дополнительные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Avenger. Они способны усилить противовоздушную оборону на близких расстояниях.

В апреле 2023 года генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными Силами ВСУ, рассказывал, что защитники Украины уже используют переданные США ЗРК Avenger. По его словам, экипажи Avenger прошли обучение в Германии, а такие системы на тот момент усилили защиту воздушного пространства в частности в Северной операционной зоне.

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«Наши ребята и техника готовы выполнять задачи по противовоздушному прикрытию важных государственных, гражданских и военных объектов», — пояснил тогда Наев.

Теперь США передадут Украине дополнительные комплексы Avenger. NV напоминает, что это за оружие и как еще его могут использовать ВСУ.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   ПВО ЗРК Инфографика NV Stinger ПВО Украины

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