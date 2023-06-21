Каждую ночь на боевых позициях. ВСУ показали работу с американским ЗРК Avenger — видео 21 июня, 19:05 ЗРК Avenger (Фото:US Army)

Сухопутные войска ВСУ показали американский зенитно-ракетный комплекс Avenger на вооружении у защитников Украины. Видео опубликовано в Facebook Сухопутных войск.

Там напомнили, что на вооружении Avenger — восемь ракет Stinger и пулемет калибра 12,7 мм.



Инфографика: NV

«[ЗРК Avenger] обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности от крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов на малых высотах», — сказано в сообщении.

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На видео показана работа Avenger. Командир экипажа с позывным Зодчий рассказал, что, как только украинские защитники получают команду, они как можно быстрее выезжают на позицию, становятся в боевую готовность и начинают ожидать.

«Основная задача — как можно быстрее стать в боевую готовность. Только об этом и думаешь, пока не стал. [Потом] доложил, выдохнул… Теперь остается только наблюдать, ждать и быть внимательными», — сказал он.

Защитник подчеркнул, что они с побратимами отвечают за сон мирных людей и за то, чтобы их близкие и родные «могли жить более-менее спокойно».

В апреле 2023 года генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными Силами ВСУ, рассказывал, что защитники Украины уже используют переданные США ЗРК Avenger. По его словам, экипажи Avenger прошли обучение в Германии, а такие системы на тот момент усилили защиту воздушного пространства в частности в Северной операционной зоне.